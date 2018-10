Dix-huit contrats signés lors de la visite d'Etat au Portugal

Dans le volet économique, la brasserie brugeoise Halve Maan, qui commercialise la Staffe Hendrik ou encore la Brugse Zot, a conclu un contrat avec la société DCN Beers pour commercialiser ses bières au Portugal.

De son côté, la chocolaterie Guylian basée à Saint-Nicolas, connue pour ses chocolats en forme de coquillages, poursuit son partenariat avec le projet Seahorse, un groupe visant à la préservation des écosystèmes marins.

Le Belgium Engine Center (Herstal), spécialisé dans la maintenance aéronautique a pour sa part conclu un contrat avec la Défense portugaise. De nombreux partenariats académiques ont également été conclus.

Citons notamment de nouvelles coopérations entre l'Université Saint-Louis à Bruxelles et l'Universidade Fernando Pessoa de Porto et l'Universidade Catolicà Portuguesa (UCP), entre l'ICHEC et l'Universidade Catolicà Portuguesa (UCP) entre l'UGent et l'université de Porto ou encore entre la VUB et l'université Nova de Lisbonne.

Enfin, notons la signature d'un contrat entre les entreprises d'économie sociale flamande ! drops et et lisboète Impact Hub. Des échanges d'expertise sont prévus dans des domaines divers tels que la santé, le développement durable, l'apprentissage ou encore la diversité. Impact Hub, qui rassemble des entrepreneurs sociaux au niveau international, a reçu la visite du Roi en début d'après-midi.