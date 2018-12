Des milliers de manifestants pour le climat en France, dont des "gilets jaunes"

Des marches étaient prévues dans plus de 120 villes en France dans le cadre d'un appel international de dizaines d'associations et syndicats à l'occasion de la Conférence de l'ONU sur le climat qui se déroule en Pologne.

A Paris, un cortège de plusieurs milliers de personnes - dont certaines revêtues de gilets jaunes - a quitté en début d'après-midi la place de la Nation, dans une ambiance familiale, aux cris de "Fin du monde, fin du mois, même combat", et "on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat".

Les manifestants devaient rejoindre la place de la République pour un rassemblement voulu festif et non-violent, avec prises de paroles et concert.

Dans les autres villes

A Lyon, 7.000 personnes selon la préfecture et "au moins 10.000" selon les organisateurs ont pris part au cortège, entre la place Jean Macé et les berges du Rhône, dont plusieurs dizaines de "gilets jaunes".

A Marseille, plusieurs milliers de manifestants pour le climat ont été rejoints dans le calme sur le Vieux Port par des "gilets jaunes" qui manifestaient dans la matinée.

A Bordeaux, réunis autour du Miroir d'eau, quelques centaines de manifestants ont entamé une marche dont la parcours avait été dévié pour ne pas risquer de rencontrer celle des "gilets jaunes".

Jean-Luc Mélenchon, présent à Bordeaux pour la Convention de la France Insoumise, est venu se glisser parmi les manifestants pour le climat.