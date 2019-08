Derrière un vin, il y a une femme. La preuve avec Roselyne Gavoty

Sandrine GOEYVAERTS Sommelière, caviste, blogueuse et auteure de Jamais en carafe (à paraître)

Derrière une bouteille de vin, il y a une histoire et de plus en plus souvent une femme. Vigneronnes, tombées dans la cuve petite ou en amour plus tard, elles ont une multitude de profils passionnants. Qu'est-ce qui les motive ? Au fil de l'été, nous partons à la découverte de sept d'entre elles.

© DR

Partons en voyage : en Provence, la belle, la sauvage, celle qui est faite d'histoire et de vieilles pierres. Poussons la porte du domaine Gavoty : tant pis pour l'impression de déranger un peu une dame surannée en pénétrant dans la cour. Quand Roselyne Gavoty apparaît, tout est pardonné. Il faut, avec cette femme pétulante, déguster blancs et rouges puis les rosés d'une pureté cristalline, loin des " bonbons ". Clarendon surtout : une fois que vous l'avez dans le nez, c'est l'escapade assurée. Le soleil coule sur vos reins, le cerisier est là, à portée de m...

