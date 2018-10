Dernière ligne droite: le point sur les prochaines étapes du Brexit

Lors du congrès des Tories, Theresa Maya appelé son parti à l'unité pour réussir les négociations du Brexit. "Nous entrons dans la phase la plus difficile des négociations. Mais si nous restons unis et gardons notre calme, je sais que nous pouvons obtenir un accord satisfaisant pour le Royaume-Uni", a-t-elle lancé. "Ce sera difficile au début, mais l'ingéniosité et la résilience du peuple britannique nous aideront à surmonter" les épreuves du Brexit. Très contestée sur sa stratégie au sein du parti conservateur, Theresa May a néanmoins continué de défendre son "plan de Chequers", une proposition "dans l'intérêt national". Ce plan prévoit de conserver une relation économique étroite entre le Royaume-Uni et l'UE après le divorce.

