Déclinistes de tous les pays, unissez-vous

Professeur d'histoire romaine à l'ULB et chroniqueur au Vif/ L'Express, David Engels a signé en 2013 un essai remarqué, qui comparait l'Union européenne à la République romaine tardive, prélude à sa transformation en Empire ( Le Déclin, éditions du Toucan). Il est aussi le président-fondateur de la société Oswald Spengler, à l'oeuvre depuis un an dans une douzaine de pays européens et aux Etats-Unis.

