Des salves d'artillerie ont salué la mémoire du prince Philip dans tout le Royaume-Uni samedi, au lendemain du décès de l'époux de la reine Elizabeth II, qui perd son plus grand "soutien".

Depuis la Tour de Londres au bord de la Tamise, les châteaux d'Edimbourg ou de Belfast, dans l'enclave britannique de Gibraltar, sur les navires de la Royal Navy, où il a servi pendant la Seconde guerre mondiale, le bruit des canons a retenti à 12H00 (11H00 GMT). Cette salve, première d'une série de 41 (une par minute), vient rendre hommage à celui qui était devenu le patriarche de la famille royale britannique, après être né prince de Grèce à Corfou et avoir passé une enfance ballottée dans toute l'Europe.

Dès vendredi soir, les cloches de l'abbaye de Westminster, où son mariage a été célébré en 1947, ont sonné 99 fois, une fois par minute, en hommage au prince de 99 ans.

Des minutes de silence sont observées avant les matchs de la Premier League de football.

Le palais de Buckingham n'a pas annoncé les détails de l'organisation de ses funérailles. On sait cependant que conformément à ses souhaits de simplicité, et en raison de la pandémie qui a durement touché le Royaume-Uni, il ne s'agira pas de funérailles d'Etat. Sa dépouille reposera au château de Windsor avant des funérailles à la chapelle St George.

Le prince Philip a participé à plus de 22.000 engagements publics officiels depuis l'accession de son épouse au trône en 1952.

La monarque, qui aura 95 ans le 21 avril, doit désormais affronter seule les crises qui ébranlent la famille royale britannique, telle que les récentes critiques de son petit-fils Harry et de Meghan envers "La Firme", surnom de la monarchie, accusée de racisme et de manque de soutien. La question reste de savoir si le couple, qui a pris ses distances avec la famille royale et vit désormais en Californie, assistera aux funérailles.

Le portrait de Philip, seul ou accompagné de son épouse, figure en Une des journaux samedi avec les dates marquant son siècle de vie: 1921-2021. "Nous pleurons tous avec vous, Ma'am", assure le Sun.

Le prince était le "le serviteur le plus loyal" du pays, selon le quotidien conservateur The daily Telegraph, tandis que le tabloïd Daily Express a loué son caractère "indomptable".

Samedi, le compte Twitter de la famille royale a partagé plusieurs photos de la reine avec son époux à l'occasion de moments marquants de leur vie. Comme en 1997, pour leur 50e anniversaire de mariage, quand celle qu'il surnommait "Lilibeth" avait confié: "Il a été tout simplement ma force et mon soutien toutes ces années".

Leurs enfants ont partagé leurs souvenirs dans un programme préenregistré diffusé par la BBC.

Les princes Andrew et Edward ont rendu visite à leur mère Elizabeth II, au château de Windsor samedi. "La reine a été fantastique", a déclaré la comtesse de Wessex, Sophie, épouse du prince Edward, à des journalistes en quittant le château.

Pour éviter des rassemblements qui violeraient les règles sanitaires en vigueur, le public a été appelé à ne pas se rendre en masse devant les résidences royales mais à signer un livre de condoléances en ligne.

Certains se sont cependant rendus au château de Windsor ou au palais de Buckingham, résidence officielle de la reine à Londres, pour y déposer des fleurs et des mots de soutien.

