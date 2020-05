Pour la première fois depuis le 13 mars, aucun nouveau décès dû au Covid-19 n'a été signalé au Danemark en une journée, ont annoncé les autorités locales, vendredi.

Au Danemark, 537 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de l'épidémie. Copenhague a, au total, enregistré 10.791 infections, soit 78 de plus que jeudi. Dans ce pays scandinave, 8.959 patients ont survécu au Covid-19.

Le Danemark a rapidement pris des mesures contre la propagation du nouveau coronavirus dans la première moitié du mois de mars. Depuis lors, la situation s'est nettement améliorée et les nombres de nouvelles infections et de décès n'ont cessé de diminuer.

Au Danemark, 537 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de l'épidémie. Copenhague a, au total, enregistré 10.791 infections, soit 78 de plus que jeudi. Dans ce pays scandinave, 8.959 patients ont survécu au Covid-19. Le Danemark a rapidement pris des mesures contre la propagation du nouveau coronavirus dans la première moitié du mois de mars. Depuis lors, la situation s'est nettement améliorée et les nombres de nouvelles infections et de décès n'ont cessé de diminuer.