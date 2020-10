Plus de 250.000 décès dus au nouveau coronavirus ont été recensés en Europe selon un bilan réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 15H30 GMT.

Au total, 250.030 décès du Covid-19 ont été déclarés en Europe (pour 7.366.028 cas), dont plus des deux tiers au Royaume-Uni (43.646 morts, 722.409 infections), en Italie (36.543, 414.241), en Espagne (33.775, 936.560), en France (33.392, 867.197) et en Russie (24.187, 1.399.334).

Plus de 8.000 morts ont été recensés ces sept derniers jours (8.342), soit le bilan le plus lourd sur une semaine dans la région depuis mi-mai.

La Belgique déplore 10 392 décès liés au Covid-19.

