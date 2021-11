Il n'y a plus aucune zone verte sur la carte européenne relative aux contaminations dues au Covid-19 mise à jour jeudi par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Actualisée toutes les deux semaines, elle donne un aperçu du taux d'incidence (donc de la propagation) de l'épidémie au cours des quatorze derniers jours.

Pour la Belgique et les Pays-Bas, il n'y a pas de changement notable. Les deux pays étaient déjà complètement en rouge foncé, ce qui signifie que le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants au cours des quatorze derniers jours y dépassait le seuil des 500. L'Allemagne est pour sa part divisée entre l'est, en rouge foncé, et l'ouest, couleur vermeille.

Dans les pays de l'Est, la République tchèque, la Hongrie et la Bulgarie sont venues rejoindre leurs voisins autrichien, slovaque, croate et slovène en rouge foncé. Au total, neuf pays de l'Est enregistrent une incidence supérieure à 500 cas par 100.000 habitants.

La situation devient également préoccupante chez nos voisins français, où l'ensemble des régions sauf la Normandie (en orange foncé) est passé au rouge depuis le précédant bilan. En revanche, l'Hexagone ne compte pas encore de zones rouge foncé.

Le vert, qui correspond à un taux d'incidence égal ou inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants et que l'on retrouvait encore dans cinq communautés autonomes d'Espagne, dont l'Andalousie, mais aussi en Italie comme en Sardaigne, a désormais complètement disparu de la carte européenne.

Le code couleurs de l'ECDC, purement informatif, permet aux États membres de l'Union européenne de fixer des conditions de voyage vers d'autres pays et d'entrée sur leur territoire (quarantaine obligatoire, soumission d'un test négatif). L'UE élabore des recommandations sur la base de cette carte mais ce sont les États membres qui décident quelles conditions ils entendent imposer.

