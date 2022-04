L'Allemagne va rendre facultatif à partir du 1er mai l'isolement en cas d'infection au Covid-19 avec ou sans symptômes, a annoncé lundi le ministre de la Santé, comptant sur le "volontariat".

Il a toutefois insisté sur la "forte recommandation" de s'isoler au moins cinq jours en cas d'infection, avec la possibilité de mettre fin à la quarantaine avec un test négatif.

Les règles actuelles "fonctionnent mais ne sont pas nécessaires de façon permanente", a expliqué Karl Lauterbach.

Désormais, la règlementation "se base sur le volontariat", a-t-il ajouté à l'exception du personnel de santé qui devra continuer à s'isoler.

Le nombre d'infections en Allemagne reste élevé mais les hôpitaux ne sont pas saturés, la majorité des cas étant relativement bénins.

Le pays a levé en début de mois l'obligation du port de masque dans les magasins et les écoles et aucune majorité parlementaire est en vue pour l'initiative du gouvernement d'Olaf Scholz d'instaurer la vaccination obligatoire pour tous les majeurs.

Désormais, le comité qui planche sur la question vise une obligation pour les plus de 50 ans.

Il a toutefois insisté sur la "forte recommandation" de s'isoler au moins cinq jours en cas d'infection, avec la possibilité de mettre fin à la quarantaine avec un test négatif.Les règles actuelles "fonctionnent mais ne sont pas nécessaires de façon permanente", a expliqué Karl Lauterbach.Désormais, la règlementation "se base sur le volontariat", a-t-il ajouté à l'exception du personnel de santé qui devra continuer à s'isoler.Le nombre d'infections en Allemagne reste élevé mais les hôpitaux ne sont pas saturés, la majorité des cas étant relativement bénins.Le pays a levé en début de mois l'obligation du port de masque dans les magasins et les écoles et aucune majorité parlementaire est en vue pour l'initiative du gouvernement d'Olaf Scholz d'instaurer la vaccination obligatoire pour tous les majeurs.Désormais, le comité qui planche sur la question vise une obligation pour les plus de 50 ans.