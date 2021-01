Toute la France sera placée sous couvre-feu à 18H00 (17H00 GMT) à partir de samedi pour faire face à l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le gouvernement, qui a aussi durci les contrôles aux frontières pour empêcher l'arrivée des variants du virus.

"Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18H00", a déclaré le chef du gouvernement Jean Castex lors d'une conférence de presse.

Seuls 25 des 101 départements français étaient jusqu'alors astreints à un couvre-feu à 18H00. La France compte environ 67 millions d'habitants.

"Il apparaît selon les données disponibles à ce jour que cette mesure a une efficacité sanitaire: dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en oeuvre à 18H00 dès le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2 voire 3 fois plus faible que dans les autres départements", a fait valoir Jean Castex.

Pour le moment, la situation en France "est maîtrisée par rapport à nos voisins mais fragile car le virus circule encore activement", a dit M. Castex, en soulignant que le nombre de contaminations reste sur "un plateau élevé" autour de 16.000 nouveaux cas quotidiens.

Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en oeuvre à 18h00 dès le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2 voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains. pic.twitter.com/fz2GhY57La — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 14, 2021

Pour "éviter une propagation" des variants britanniques et sud-africains et empêcher notamment que la souche britannique qui ne représente pour le moment que 1 à 1,5% des contaminations, "ne devienne une souche dominante" en France, M. Castex a annoncé des mesures complémentaires qui concernent aussi les frontières.

"Nous allons durcir fortement les conditions d'entrée sur le territoire", a-t-il dit en annonçant que tout voyageur arrivant d'un pays extérieur à l'Union européenne devra "faire un test PCR avant de partir et présenter un test négatif pour embarquer sur un avion ou bateau".

Et une fois arrivées en France, ces personnes "devront s'engager à s'isoler pour sept jours" et à "refaire un deuxième test PCR à l'issue" de cette période. Le Premier ministre a annoncé également, face à une forte hausse des cas en Irlande et Danemark notamment, l'élaboration d'un "cadre de coordination en vue du sommet européen du 21 janvier".

M. Castex a prévenu qu'un troisième confinement serait appliqué "sans délai" en cas de "dégradation épidémique forte", tout en soulignant que la situation actuelle "n'exige pas" une telle mesure.

L'exécutif a en revanche "souhaité maintenir ouverts les établissements scolaires et c'est pour nous un objectif fondamental", a ajouté M. Castex. En outre, les étudiants de première année à l'université pourront reprendre par demi-groupes les travaux dirigés en présentiel à partir du 25 janvier.

