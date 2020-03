De nombreuses radios, partout sur le continent, diffuseront en même temps le célèbre titre popularisé par Gerry & the Peacemakers vendredi 20 mars à 8h45.

C'est une nouvelle qui fera plaisir aux supporters de Liverpool, dont la chanson est depuis 1963 l'hymne officiel. Demain, vendredi matin à 8h45, toutes les radios d'Europe sont invitées à diffuser le titre "You'll never walk alone", en symbole d'unité et de solidarité alors que tout le continent est durement frappé par la pandémie de coronavirus qui a forcé au confinement des millions de ses habitants.

A l'origine de l'idée, Sander Hoogendoorn, présentateur radio pour la station néerlandaise NPO 3FM. "Nous devons tous faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vaincre cette crise. J'ai réfléchi à quelque chose qui irait au-delà de ce que font d'habitude les stations de radios", a expliqué l'initiateur du projet. "Notre choix s'est arrêté sur You'll never walk alone car c'est un chant mondialement connu, et qui parlera aussi bien aux travailleurs de la santé qui font un travail incroyable en ce moment, qu'à ceux qui sont malades ou qui sont confinés chez eux pendant la durée de l'épidémie".

L'ambition initiale était que toutes les matinales des Pays-Bas diffusent le célèbre tube britannique. Finalement, grâce à l'aide des membres de l'Union européenne de radio-télévision, l'idée s'est répandue à travers toute l'Europe. Des stations de nombreux pays ont d'ores et déjà annoncé qu'elles s'associent au projet. En Belgique, Stubru, Radio 1, Radio 2, Joe, Willy, Q-music, Klara, Nostalgie, NRJ et MNM ont d'ores et déjà annoncé qu'elles diffuseraient You'll Never Walk alone, une liste destinée à s'agrandir au fil des heures. Si vous ne connaissez pas encore les paroles mais que vous voulez être parmi les millions d'Européens qui accompagneront surement les radios à pleins poumons, voici pour vous faire la main :

D'une comédie musicale à un hymne de football

Écrite à l'origine par Oscar Hammerstein II sur une musique de Richard Rodgers, You'll never walk alone a été créée en 1945 pour la comédie musicale américaine Carousel. Son succès est dû à ses paroles et à son histoire : en 1945, beaucoup de gens dans le public des comédies musicales avaient un proche sur le front dans le Pacifique ou en Europe.

Elle connaît alors un rapide succès à travers les Etats-Unis, et est reprise par de très nombreux artistes de premier plan comme Frank Sinatra, Nina Simone ou Gene Vincent.

En 1963, la chanson est reprise par un groupe de rock originaire de Liverpool, Gerry & the Pacemakers, qui la propulsera numéro 1 des charts britanniques pendant quatre semaines consécutives. Elle connaît alors un succès mondial et de nombreux clubs sportifs à travers l'Europe se l'approprient. Mais c'est évidemment à Liverpool et à son club de football qu'elle est le plus souvent associée. Vite adoptée par les supporters, elle fait résonner le stade d'Anfield lors des matchs à domicile du FC Liverpool dont elle devient l'hymne officiel au point que l'inscription You'll Never Walk Alone figure désormais sur les armoiries du club et les grilles géantes qui marquent l'entrée du stade. C'est grâce à elle, entre autres, que les supporters du FC Liverpool sont considérés comme faisant partie des meilleurs d'Europe.

