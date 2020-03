Une troisième personne est décédée du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie en France, où plusieurs évènements ont été annulés et le musée du Louvre est resté fermé à Paris lundi.

Selon des sources concordantes, il s'agit d'une octogénaire résidant à Crépy-en-Valois, dans le nord de la France, la ville où travaillait une autre victime décédée à Paris la semaine dernière. Avec le décès d'un touriste chinois, le bilan s'élève donc désormais à trois morts en France sur 130 cas déclarés depuis le début de l'épidémie, faisant du pays un nouveau foyer de contamination aiguë en Europe.

Les conséquences sur le quotidien des Français commencent à se faire sentir: les rassemblements en milieu fermé de plus de 5.000 personnes sont par exemple désormais interdits. Des événements comme le Salon international de l'agriculture ont ainsi été écourtés, le Salon du Livre qui devait se tenir du 20 au 23 mars à Paris a été annulé et la grand-messe mondiale de l'immobilier, le salon Mipim à Cannes (sud-est) a été reportée de mars à juin.

D'autres événements qui se déroulent pourtant en extérieur comme le semi-marathon de Paris dimanche ont été annulés. Les autorités ont en outre suspendu les voyages scolaires à l'étranger "jusqu'à nouvel ordre" et l'interruption de ceux en cours.

Louvre fermé, croissance touchée

Le tourisme pâtit également de cette propagation du virus. Le musée du Louvre est par exemple fermé depuis dimanche à Paris. Les agents du musée le plus visité au monde ont voté à l'unanimité à l'assemblée générale leur droit de retrait a expliqué à l'AFP Christian Galani, membre du personnel du Louvre et représentant syndical.

Ils avaient déjà exercé dimanche ce droit, qui permet à un salarié de cesser le travail pour cause de danger "grave et imminent pour sa vie ou sa santé", entraînant la fermeture du musée faute de personnel. "Le musée du Louvre est pleinement mobilisé. La direction générale suit l'évolution en temps réel. Le Louvre prend toutes les mesures de sécurité nécessaires à la sécurité des agents et des visiteurs", a indiqué de son côté Maxence Langlois-Berthelot, administrateur général de l'établissement, dans une déclaration lue devant les journalistes.

Dans ce contexte, le gouvernement a d'ores et déjà prévenu que la croissance française pourrait passer sous la barre des 1% en 2020, à 0,9%, une prévision en baisse de 0,3 point par rapport à la précédente, fin novembre. Le président français Emmanuel Macron a de son côté bouleversé son agenda, en reportant notamment deux déplacements en province. Le dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) auquel il devait assister a été reporté.

"Compte tenu de l'évolution de la crise du coronavirus, le président a décidé de modifier son agenda cette semaine afin de se concentrer pleinement sur le suivi de la gestion de la crise", a expliqué la présidence. "Dans ce contexte, il sera amené à effectuer plusieurs déplacements ou rendez-vous dans le courant de la semaine à la rencontre des personnels hospitaliers, de la population et des autorités sanitaires", a ajouté la présidence. Jeudi, il avait visité l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière où le premier Français victime du coronavirus était décédé la veille.

Selon des sources concordantes, il s'agit d'une octogénaire résidant à Crépy-en-Valois, dans le nord de la France, la ville où travaillait une autre victime décédée à Paris la semaine dernière. Avec le décès d'un touriste chinois, le bilan s'élève donc désormais à trois morts en France sur 130 cas déclarés depuis le début de l'épidémie, faisant du pays un nouveau foyer de contamination aiguë en Europe.Les conséquences sur le quotidien des Français commencent à se faire sentir: les rassemblements en milieu fermé de plus de 5.000 personnes sont par exemple désormais interdits. Des événements comme le Salon international de l'agriculture ont ainsi été écourtés, le Salon du Livre qui devait se tenir du 20 au 23 mars à Paris a été annulé et la grand-messe mondiale de l'immobilier, le salon Mipim à Cannes (sud-est) a été reportée de mars à juin.D'autres événements qui se déroulent pourtant en extérieur comme le semi-marathon de Paris dimanche ont été annulés. Les autorités ont en outre suspendu les voyages scolaires à l'étranger "jusqu'à nouvel ordre" et l'interruption de ceux en cours.Le tourisme pâtit également de cette propagation du virus. Le musée du Louvre est par exemple fermé depuis dimanche à Paris. Les agents du musée le plus visité au monde ont voté à l'unanimité à l'assemblée générale leur droit de retrait a expliqué à l'AFP Christian Galani, membre du personnel du Louvre et représentant syndical.Ils avaient déjà exercé dimanche ce droit, qui permet à un salarié de cesser le travail pour cause de danger "grave et imminent pour sa vie ou sa santé", entraînant la fermeture du musée faute de personnel. "Le musée du Louvre est pleinement mobilisé. La direction générale suit l'évolution en temps réel. Le Louvre prend toutes les mesures de sécurité nécessaires à la sécurité des agents et des visiteurs", a indiqué de son côté Maxence Langlois-Berthelot, administrateur général de l'établissement, dans une déclaration lue devant les journalistes.Dans ce contexte, le gouvernement a d'ores et déjà prévenu que la croissance française pourrait passer sous la barre des 1% en 2020, à 0,9%, une prévision en baisse de 0,3 point par rapport à la précédente, fin novembre. Le président français Emmanuel Macron a de son côté bouleversé son agenda, en reportant notamment deux déplacements en province. Le dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) auquel il devait assister a été reporté. "Compte tenu de l'évolution de la crise du coronavirus, le président a décidé de modifier son agenda cette semaine afin de se concentrer pleinement sur le suivi de la gestion de la crise", a expliqué la présidence. "Dans ce contexte, il sera amené à effectuer plusieurs déplacements ou rendez-vous dans le courant de la semaine à la rencontre des personnels hospitaliers, de la population et des autorités sanitaires", a ajouté la présidence. Jeudi, il avait visité l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière où le premier Français victime du coronavirus était décédé la veille.