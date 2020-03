Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont renforcé leurs mesures pour contenir la propagation du coronavirus, mais la Suède continue de ne jurer que par la routine.

En Suède, le 27 mars juste après midi, le désormais célèbre "traqueur coronavirus" de l'université américaine, John Hopkins, affichait un total de 2893 cas confirmés de covid-19. Une comparaison avec les voisins nordiques montre qu'il y a 3687 cas confirmés en Norvège, 2010 au Danemark et 1041 en Finlande. Ces trois pays ont une population inférieure de moitié ou plus à celle de la Suède, qui compte un peu moins de 10 millions d'habitants. En Belgique, où la population est légèrement plus importante, on comptait 7284 cas confirmés le 27 mars.

Alors que des mesures strictes sont en place en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Belgique, la Suède intervient le moins possible. Les événements jusqu'à 500 personnes sont toujours autorisés, les restaurants sont ouverts et les enfants vont à l'école. Les étudiants des collèges et des universités étudient chez eux parce qu'ils sont autonomes.

Préparations

Cette approche est un choix délibéré de l'Agence suédoise de santé publique, une agence gouvernementale indépendante. L'agence fournit des informations et des recommandations, et, en consultation avec des experts, définit la meilleure approche pour préparer la Suède à l'augmentation du nombre d'infections. Ces préparatifs incluent la préparation des hôpitaux à une augmentation du nombre de patients atteints de covid-19. Par exemple, l'armée contribue à la mise en place d'un hôpital militaire afin de pouvoir accueillir davantage de patients.

Le gouvernement suédois, sous la direction du social-démocrate Stefan Löven, suit les recommandations de l'agence gouvernementale, avec le soutien des partis d'opposition. L'épidémiologiste Anders Tegnell, qui travaille à l'Agence de santé publique, est l'homologue local de Steven Van Gucht de Sciensano, l'Institut belge de la santé. Il incarne la lutte contre le coronavirus dans les médias. Tegnell opte pour des recommandations au lieu de règles strictes.

Cette approche n'a pas fonctionné en Belgique et aux Pays-Bas. En Belgique, les citoyens ont organisé des lockdown parties, tandis qu'aux Pays-Bas, le chef de gouvernement libéral Mark Rutte a immédiatement dû prendre des mesures plus strictes lorsqu'il s'est avéré que les recommandations du gouvernement n'étaient pas suivies. Le gouvernement britannique a également renoncé à son approche flexible de la crise au profit de mesures plus rigoureuses.

Sens civique

"On nous reproche parfois d'être lents, mais les sondages indiquent que la confiance des gens dans la politique a augmenté", déclare Mikael Larsson, conseiller en investissements étrangers pour la Scandinavie auprès de l'agence d'exportation Flanders Investment & Trade (FIT). "Selon eux, les politiciens font ce qu'ils ont à faire : ils écoutent les experts. Même les partis d'opposition soutiennent cette approche". À la demande de son employeur belge, Larsson, qui vit à Stockholm, travaille désormais autant que possible à domicile, mais il fait toujours du sport. "Je vais quand même jouer au foot. Nous ne nous changeons plus ensemble dans les vestiaires, mais nous nous habillons avant de venir".

C'est un exemple du comportement responsable et de la responsabilité civique dont les Suédois sont fiers, et qui est plus fort chez eux que chez leurs voisins scandinaves. "Les Danois, les Norvégiens et les Finlandais ont un système encore plus hiérarchisé, comme dans le reste de l'Europe", explique le Suédois. "Dans des pays comme le Danemark ou la Finlande, il est nécessaire que quelqu'un prenne une décision claire. Nous avons un système hiérarchique beaucoup plus plat, où nous discutons de tout ensemble. Ici, il n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un de fort, nous sommes forts ensemble et avons plus confiance les uns dans les autres".

Quarantaine

La confiance des Belges qui vivent en Suède est moins grande, déclare Jurgen Raedts. Il vit à Ludvika, un village situé à deux heures et demie de route de Stockholm, où il possède la boulangerie traditionnelle Brödladan. "Comme beaucoup de Belges et de Néerlandais, surtout ceux qui ne vivent pas ici depuis très longtemps, je me suis mis en quarantaine. J'ai fermé ma boulangerie, mais les gens peuvent encore venir chercher leurs commandes. J'ai un sentiment très étrange. Je vois encore des gens qui vont skier ou qui vont dans leur maison de campagne. Les buffets populaires en Suède ne sont plus autorisés, mais vous pouvez vous rendre au restaurant, si vous gardez suffisamment de distance".

Jurgen Raedts confirme les propos de Mikael Larsson sur la confiance dans la responsabilité citoyenne et dans les politiques qui ont été définies. "Je n'entends pas beaucoup de voix dissidentes", dit l'entrepreneur. "Beaucoup de gens pensent encore que la crise sera terminée dans une semaine ou deux".

Outre la culture suédoise de consultation où tout le monde est égal devant la loi, Raedts voit une autre explication : "La Suède a connu peu de situations de crise. Par exemple, elle était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Suédois pensent qu'ils peuvent aussi surmonter cette crise. Personne ne peut dire pour l'instant quelle est la bonne approche, mais j'opterais pour plus de prudence".

En Suède, le 27 mars juste après midi, le désormais célèbre "traqueur coronavirus" de l'université américaine, John Hopkins, affichait un total de 2893 cas confirmés de covid-19. Une comparaison avec les voisins nordiques montre qu'il y a 3687 cas confirmés en Norvège, 2010 au Danemark et 1041 en Finlande. Ces trois pays ont une population inférieure de moitié ou plus à celle de la Suède, qui compte un peu moins de 10 millions d'habitants. En Belgique, où la population est légèrement plus importante, on comptait 7284 cas confirmés le 27 mars.Alors que des mesures strictes sont en place en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Belgique, la Suède intervient le moins possible. Les événements jusqu'à 500 personnes sont toujours autorisés, les restaurants sont ouverts et les enfants vont à l'école. Les étudiants des collèges et des universités étudient chez eux parce qu'ils sont autonomes.Préparations Cette approche est un choix délibéré de l'Agence suédoise de santé publique, une agence gouvernementale indépendante. L'agence fournit des informations et des recommandations, et, en consultation avec des experts, définit la meilleure approche pour préparer la Suède à l'augmentation du nombre d'infections. Ces préparatifs incluent la préparation des hôpitaux à une augmentation du nombre de patients atteints de covid-19. Par exemple, l'armée contribue à la mise en place d'un hôpital militaire afin de pouvoir accueillir davantage de patients.Le gouvernement suédois, sous la direction du social-démocrate Stefan Löven, suit les recommandations de l'agence gouvernementale, avec le soutien des partis d'opposition. L'épidémiologiste Anders Tegnell, qui travaille à l'Agence de santé publique, est l'homologue local de Steven Van Gucht de Sciensano, l'Institut belge de la santé. Il incarne la lutte contre le coronavirus dans les médias. Tegnell opte pour des recommandations au lieu de règles strictes.Cette approche n'a pas fonctionné en Belgique et aux Pays-Bas. En Belgique, les citoyens ont organisé des lockdown parties, tandis qu'aux Pays-Bas, le chef de gouvernement libéral Mark Rutte a immédiatement dû prendre des mesures plus strictes lorsqu'il s'est avéré que les recommandations du gouvernement n'étaient pas suivies. Le gouvernement britannique a également renoncé à son approche flexible de la crise au profit de mesures plus rigoureuses.Sens civique "On nous reproche parfois d'être lents, mais les sondages indiquent que la confiance des gens dans la politique a augmenté", déclare Mikael Larsson, conseiller en investissements étrangers pour la Scandinavie auprès de l'agence d'exportation Flanders Investment & Trade (FIT). "Selon eux, les politiciens font ce qu'ils ont à faire : ils écoutent les experts. Même les partis d'opposition soutiennent cette approche". À la demande de son employeur belge, Larsson, qui vit à Stockholm, travaille désormais autant que possible à domicile, mais il fait toujours du sport. "Je vais quand même jouer au foot. Nous ne nous changeons plus ensemble dans les vestiaires, mais nous nous habillons avant de venir".C'est un exemple du comportement responsable et de la responsabilité civique dont les Suédois sont fiers, et qui est plus fort chez eux que chez leurs voisins scandinaves. "Les Danois, les Norvégiens et les Finlandais ont un système encore plus hiérarchisé, comme dans le reste de l'Europe", explique le Suédois. "Dans des pays comme le Danemark ou la Finlande, il est nécessaire que quelqu'un prenne une décision claire. Nous avons un système hiérarchique beaucoup plus plat, où nous discutons de tout ensemble. Ici, il n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un de fort, nous sommes forts ensemble et avons plus confiance les uns dans les autres".QuarantaineLa confiance des Belges qui vivent en Suède est moins grande, déclare Jurgen Raedts. Il vit à Ludvika, un village situé à deux heures et demie de route de Stockholm, où il possède la boulangerie traditionnelle Brödladan. "Comme beaucoup de Belges et de Néerlandais, surtout ceux qui ne vivent pas ici depuis très longtemps, je me suis mis en quarantaine. J'ai fermé ma boulangerie, mais les gens peuvent encore venir chercher leurs commandes. J'ai un sentiment très étrange. Je vois encore des gens qui vont skier ou qui vont dans leur maison de campagne. Les buffets populaires en Suède ne sont plus autorisés, mais vous pouvez vous rendre au restaurant, si vous gardez suffisamment de distance".Jurgen Raedts confirme les propos de Mikael Larsson sur la confiance dans la responsabilité citoyenne et dans les politiques qui ont été définies. "Je n'entends pas beaucoup de voix dissidentes", dit l'entrepreneur. "Beaucoup de gens pensent encore que la crise sera terminée dans une semaine ou deux".Outre la culture suédoise de consultation où tout le monde est égal devant la loi, Raedts voit une autre explication : "La Suède a connu peu de situations de crise. Par exemple, elle était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Suédois pensent qu'ils peuvent aussi surmonter cette crise. Personne ne peut dire pour l'instant quelle est la bonne approche, mais j'opterais pour plus de prudence".