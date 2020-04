La France a passé la barre des 10.000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

Il s'agit d'un bond de 1.417 décès par rapport au bilan de lundi: 597 dans les hôpitaux et 820 dans les maisons de retraite. Pour ces dernières, cette forte hausse est liée à "un retard de saisie et au fait qu'on sort d'un weekend", selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Depuis début mars, 7.091 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier et 3.237 dans les maisons de retraite soit un total de 10.328 morts, a-t-il ajouté.

Seule relative bonne nouvelle chiffrée: l'augmentation nette du nombre de patients en réanimation continue de ralentir, avec un solde de +59 (contre +94 lundi et +140 dimanche). Cet indicateur qui prend en compte les entrées et les sorties en réanimation est très suivi par les professionnels car il mesure la pression sur le système de santé.

Mais "nous ne sommes pas encore au pic puisque tous les soirs il y a un peu plus de malades en milieu hospitalier, un peu plus de malades à prendre en charge en réanimation, nous avons atteint un niveau jamais atteint en France, nous ne sommes qu'à la phase ascendante même si elle ralentit un peu", a averti Salomon.

Le confinement durci par endroits

Pas question donc de relâcher les efforts qui ont été faits pour lutter contre la propagation du Covid-19. L'arrivée du printemps et de températures douces a provoqué un relâchement par endroits comme l'ont montré de nombreuses images de promeneurs dans divers endroits du pays. "L'heure du confinement va durer", a martelé le Premier ministre Édouard Philippe devant les députés, mardi.

La période de confinement en France, prolongée déjà une fois, est prévue pour s'achever le 15 avril. Mais une nouvelle extension semble probable. Plusieurs municipalités ont déjà durci leurs mesures: à Paris, l'activité sportive en extérieur sera désormais interdite entre 10H00 (08H00 GMT) et 19H00 (17H00 GMT), à Nice (Sud-Est) le port du masque sera bientôt obligatoire, ce qui est déjà le cas à Sceaux en banlieue parisienne. Et à Marcq-en-Baroeul (Nord) il est désormais défendu de cracher sur la voie publique ou d'éternuer sans se couvrir le visage sous peine de payer une amende de 68 euros.

La France va par ailleurs renforcer ses mesures aux frontières puisqu'il faudra désormais être muni d'une attestation sur l'honneur pour entrer sur le territoire. Les ressortissants étrangers devront remplir un critère comme celui d'avoir sa résidence principale en France, être en transit pour rejoindre sa famille ou être professionnel de santé aux fins de lutter contre le Covid-19 par exemple.

