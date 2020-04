Le nombre de patients hospitalisés et en réanimation poursuit sa lente décrue.

Au total, l'épidémie a fait 19.718 morts dans le pays depuis début mars, dont 12.069 décès dans les hôpitaux (+227) et 7.649 (+168) dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux, a précisé Jérôme Salomon lors d'une conférence de presse. Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 s'élevait dimanche à 30.610, avec un solde en légère baisse de 29. Parmi ceux-ci, 5.744 patients dans un état grave étaient hospitalisés en réanimation, soit 89 de moins par rapport à vendredi. Il s'agit du onzième jour consécutif de baisse nette du nombre de patients en réanimation et du 5e jour de baisse consécutif des hospitalisés.

Ces chiffres traduisent la poursuite d'une "très lente décrue épidémique, mais le nombre de personnes hospitalisées reste très élevé", a souligné Jérôme Salomon. "Le confinement, grâce à vos efforts à tous, est efficace, il freine fortement l'épidémie", a-t-il estimé en appelant à ne pas relâcher ces efforts.

"Lentement mais sûrement"

Le Premier ministre Edouard Philippe a de son côté prévenu que les Français ne retrouveraient "pas tout de suite et probablement pas avant longtemps" leur "vie d'avant" l'épidémie. "Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire", même si "la situation s'améliore progressivement, lentement mais sûrement", a-t-il souligné lors de la même conférence de presse.

La France, quatrième pays au monde le plus touché en termes de morts, après les Etats-Unis, l'Italie et l'Espagne, envisage un déconfinement progressif à partir du 11 mai.

