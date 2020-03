La plénière du Parlement européen prévue la semaine prochaine à Strasbourg, en France, aura finalement lieu à Bruxelles, selon un mail du président de l'assemblée David Sassoli. La mesure "exceptionnelle" est prise pour des raisons de "force majeure", face à la propagation du coronavirus Covid-19 en Europe, entre autres en France.

Envoyé jeudi soir, le mail du président du Parlement européen aux parlementaires précise qu'éviter ainsi le déplacement de Bruxelles vers Strasbourg de centaines d'eurodéputés et de leurs milliers de collaborateurs, ainsi que de dizaines de journalistes, permettra d'éviter "des risques sanitaires significativement plus élevés, pour les parlementaires, leur staff ainsi que la population locale".

La plénière débutera lundi soir comme prévu, mais dans les installations bruxelloises du Parlement européen.

Le président Sassoli indique avoir pris la décision jeudi à la suite d'un avis révisé des services médicaux du Parlement transmis à 18h00, faisant état des dernières évolutions de propagation du Covid-19 "les derniers jours et heures". "En particulier, de nouveaux foyers d'infection ont été confirmés, et les cas se multiplient, dans certaines régions à travers l'UE", constate-t-il dans un communiqué.

Depuis jeudi, toutes les régions métropolitaines françaises sont touchées par le virus. Un foyer épidémique a notamment récemment été identifié à Mulhouse, à une centaine de kilomètres de Strasbourg.

Le Parlement européen avait déjà annoncé lundi toute une série de mesures pour éviter les contaminations au coronavirus apparu en décembre en Chine. Toutes les activités non strictement législatives programmées durant les trois semaines suivantes, dans tous les bâtiments du Parlement européen, étaient annulées, soit les visites, les événements organisés par les groupes politiques ou les parlementaires, les séminaires avec participants extérieures, les événements culturels, les auditions en commission ou encore les missions d'observation électorale, etc.

