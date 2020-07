L'Europe a passé jeudi le cap des trois millions de cas de coronavirus, à l'heure où la progression de l'épidémie inquiète en particulier sur le continent américain, mais aussi en Asie ou en Australie, contraignant de nombreux pays à durcir les mesures sanitaires.

Au total, 627.307 personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde, pour plus de 15 millions d'infections, selon un bilan établi jeudi par l'AFP.

La pandémie a touché de plein fouet les économies des pays de l'Union européenne et le Parlement européen doit voter jeudi, à l'issue d'un débat, une résolution sur l'accord conclu par les 27 sur le plan de relance d'un montant de 750 milliards d'euros, basé pour la première fois sur une dette commune.

Sur le continent américain, le seuil des quatre millions de cas de contamination a été franchi en Amérique latine et aux Caraïbes où, à lui seul, le Brésil compte désormais plus de 2,2 millions de cas.

Au nord, les Etats-Unis ont de nouveau enregistré mercredi, pour la neuvième journée consécutive, plus de 60.000 nouveaux cas. Longtemps accusé de déni face à la pandémie, le président Donald Trump a récemment admis une "hausse inquiétante des cas" dans le sud et le pays a d'ores et déjà massivement précommandé un futur vaccin (100 millions de doses).

Dans le reste du monde, plusieurs pays ont réimposé des reconfinements partiels, le virus ayant recommencé à se propager. Ainsi, les quelque 10 millions d'habitants de Tokyo ont été invités à rester chez eux à partir de jeudi, premier jour d'un long week-end férié au Japon.

En Australie, qui avait jusqu'à présent réussi à contenir l'épidémie, l'Etat du Victoria (sud), dont Melbourne est la capitale, a encore enregistré jeudi 422 nouvelles contaminations. Les habitants de Melbourne sont tenus depuis jeudi de porter un masque.

Même chose à Hong Kong mais aussi en Autriche, où le port du masque est redevenu obligatoire dans les supermarchés, les banques et les postes.

En Belgique, le masque sera obligatoire à partir de samedi sur les marchés, les brocantes et dans les rues commerçantes. Même chose dans les hôtels, les cafés et les restaurants, sauf à table.

Après de longues hésitations, l'Angleterre a elle aussi décidé de rendre le masque obligatoire dans les magasins et les supermarchés à compter de vendredi. Cette mesure ne s'appliquera toutefois pas aux pubs, ni aux restaurants et employés de supermarchés.

L'Inde s'est également résignée à ordonner au Cachemire un confinement strict pendant au moins une semaine face à la résurgence du virus. Les autorités indiennes ont également décidé d'annuler le pèlerinage hindou annuel de l'Amarnath, une première en plus d'un siècle.

L'Afrique du Sud a enregistré une hausse de près de 60% du nombre total de décès naturels au cours des dernières semaines, laissant les spécialistes penser que le nombre de décès liés au coronavirus est beaucoup plus élevé que n'indiquent les statistiques officielles.

