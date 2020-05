La baisse du nombre de malades en France touchés gravement par le coronavirus et hospitalisés en réanimation s'est poursuivie samedi, avec 1.665 patients, soit 36 de moins en 24 heures, a indiqué la Direction générale de la Santé dans un communiqué.

Le nombre total de malades en réanimation, qui reflète notamment la pression sur le système hospitalier, "reste élevé" avec 5.600 patients toutes causes confondues, précise la DGS.

Par ailleurs, 17.178 patients en tout restent hospitalisés à cause du Covid-19, soit 205 de moins que vendredi. S'agissant de la mortalité, la prochaine actualisation des données collectées par Santé Publique France n'aura lieu que lundi, en raison du pont de l'Ascension.

Le bilan s'établissait à 28.289 morts en France vendredi soir, avec 74 décès supplémentaires enregistrés entre jeudi et vendredi par Santé publique France dans les seuls hôpitaux. Mais ce bilan n'incluait pas les décès enregistrés depuis jeudi dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

Depuis le début de l'épidémie, 100.225 personnes ont été hospitalisées dans le pays, dont 17.701 en réanimation. 64.547 personnes sont sorties guéries de l'hôpital.

