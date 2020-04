L'Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie de Covid-19.

L'Espagne a enregistré plus de 900 morts du Covid-19 vendredi, pour le deuxième jour consécutif, même si le nombre de décès et de nouveaux cas continue de ralentir, ont annoncé les autorités. Au total, la maladie a emporté 10.935 vies dans le pays, le deuxième le plus endeuillé au monde par la pandémie derrière l'Italie.

932 morts ont été notifiées en 24 heures, soit un léger repli par rapport au record de 950 morts annoncé jeudi. Le pays compte au total plus de 117.000 cas confirmés de coronavirus, a par ailleurs indiqué le gouvernement.

En dépit de la lourdeur du bilan humain, le rythme de progression des nouveaux cas ralentit jour après jour depuis le milieu de la semaine dernière, alors que les près de 47 millions d'Espagnols sont soumis à un confinement des plus stricts depuis le 14 mars.

Le gouvernement a encore renforcé ses mesures en décrétant dimanche pour deux semaines l'arrêt des activités économiques non-essentielles. Mais les hôpitaux du pays, où le personnel soignant manque de matériel de protection, sont saturés avec 6.416 patients en soins intensifs, selon les chiffres du gouvernement qui a par ailleurs indiqué que plus de 30.000 personnes avaient été guéries de la maladie.

