La plupart des régions roumaines sont passées en zone rouge pour les voyages, ainsi que Malte, indique le SPF Affaires étrangères dans une mise à jour de ses recommandations aux voyageurs vendredi. Le département de la Mayenne en France, encore en zone rouge ce matin, passe en zone orange.

"Plusieurs régions vont bientôt changer de couleur", avait indiqué vendredi matin Frédérique Jacobs, porte-parole interfédéral Covid-19, mettant particulièrement en garde les Belges pour l'Espagne et la Roumanie, "où le niveau de contaminations est très élevé, peut-être même plus que ce qui est mentionné".

Le SPF Affaires étrangères interdit désormais les déplacements à destination des régions roumaines de Bucarest-Ilfov, du Centre, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est, de Sud-Munténie et de Sud-Ouest Olténie.

Le Danemark est, lui aussi, passé en zone rouge, tout comme les provinces espagnoles de Biscaye et Soria.

La province croate de Vukovar-Syrmia, qui était vendredi matin encore en zone rouge, est entretemps passée en zone orange.

