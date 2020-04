Coronavirus: 7.560 décès en France depuis le début de l'épidémie

La France recense 7.560 personnes mortes à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, dont 5.532 à l'hôpital et 2.028 en maisons de retraite et autres établissements médicaux-sociaux.

