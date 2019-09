Le Premier ministre italien désigné Giuseppe Conte a assuré lundi qu'il souhaitait renégocier le règlement européen de Dublin, qui confie actuellement aux pays d'arrivée la charge du traitement des demandes d'asile.

"Nous devons reprendre et développer les négociations avec l'Union européenne pour dépasser le règlement de Dublin et pour parvenir finalement à une gestion européenne du problème de l'immigration", a-t-il dit sur Facebook alors qu'il est engagé dans des négociations pour former son nouveau gouvernement.

Le sujet est très sensible en Italie, Rome accusant ses alliés de l'UE de faible solidarité dans la gestion de ce problème, qui fait peser un fardeau disproportionné sur des pays comme l'Italie ou la Grèce.

Matteo Salvini, chef de la Ligue (extrême droite), qui a fait exploser à la mi-août la coalition gouvernementale au pouvoir, a construit son succès politique grâce à des positions hostiles à l'accueil d'immigrés.

M. Conte a également assuré vouloir entamer "un dialogue franc mais critique et décidé pour dépasser les politiques d'austérité et modifier les règles en vigueur" dans l'UE en ce qui concerne le déficit budgétaire et la réduction de la dette publique.

Il a fait sa déclaration aux allure de programme politique sur Facebook dans la foulée d'une rencontre avec des dirigeants du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et du Parti démocrate (PD, centre-gauche) en vue de former son gouvernement dans les prochains jours.

"Nous avons besoin d'un gouvernement fort et stable", a-t-il dit, "nous n'avons pas besoin de super-héros mais de personnes normales, déterminées et responsables", a-t-il poursuivi.

La création d'un nouveau gouvernement Conte est pour le moment suspendue au vote en ligne, prévu mardi, des membres du M5S qui devront dire s'ils soutiennent ou non l'alliance du Mouvement avec le PD.

Ce scrutin aura lieu de 07H00 GMT à 16H00 GMT sur la plateforme informatique du M5S.

En cas de vote négatif, le chef politique du M5S Luigi Di Maio a prévenu que le gouvernement ne se ferait pas.

Il a cependant levé lundi soir un obstacle à la formation du nouveau gouvernement, affirmant que le M5S ne revendiquait plus un poste de vice-Premier ministre du moment que le PD y avait renoncé lui aussi.