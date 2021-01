Il est crucial que le duo BioNTech-Pfizer livre la quantité de doses de leur vaccin contre la Covid-19 qui a été convenue par contrat, a indiqué mercredi au Parlement européen la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Il s'agit d'une nécessité médicale. Dans la plupart des pays membres on doit désormais administrer la seconde dose", a-t-elle ajouté.

La firme pharmaceutique américaine Pfizer et le laboratoire allemand BioNTech ont développé le premier vaccin contre le coronavirus à avoir été autorisé sur le marché européen. C'est avec ce vaccin, à administrer en deux doses à trois semaines d'intervalle, que les 27 Etats membres de l'UE ont démarré la vaccination de leurs citoyens à partir de fin décembre.

Pfizer a récemment annoncé que ses livraisons au marché européen seront temporairement ralenties. La Belgique est elle aussi touchée, et devrait donc recevoir ces jours-ci moins de doses qu'attendu.

Le retard n'est en tout cas pas du goût de la Commission européenne, a clarifié mercredi la présidente de l'exécutif Ursula von der Leyen. C'est sa Commission qui a négocié avec les producteurs du vaccin une sorte d'achat groupé de doses, avant-même que le vaccin ne soit validé. Par la suite, chaque Etat a conclu avec BioNTech-Pfizer un accord de livraison de sa part du gâteau, dans le cadre de la précommande européenne.

Le contrat doit être respecté, a insisté l'Allemande, rappelant que toutes les personnes qui ont été vaccinées parmi les premières en sont désormais au moment où elles devraient recevoir leur seconde injection du produit.

Ursula von der Leyen a été en contact téléphonique avec le CEO de Pfizer, Albert Bourla, après l'annonce la semaine dernière des retards à attendre.

La firme a réagi mercredi en précisant avoir adapté ses livraisons aux nouvelles recommandations de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, reprises désormais sur la notice de son produit: en cas d'utilisation d'une seringue à faible volume mort, on considère qu'un même flacon du vaccin ne contient plus 5 doses à administrer, mais bien 6. Ce changement des recommandations d'utilisation du vaccin a été validé le 8 janvier par l'EMA. Depuis ce lundi 18 janvier, les livraisons à la Belgique tiennent compte de ce principe, et on compte donc que chaque flacon fourni à partir de cette semaine correspond à la livraison de 6 doses, précise Marie-Lise Verschelden, manager communication pour Pfizer. "Le contrat porte bien sur le nombre de doses", pas sur la quantité absolue de liquide, ajoute-t-elle.

En adaptant ses livraisons, Pfizer ne fait que se conformer à la nouvelle notice de l'EMA, indique la firme.

La firme pharmaceutique américaine Pfizer et le laboratoire allemand BioNTech ont développé le premier vaccin contre le coronavirus à avoir été autorisé sur le marché européen. C'est avec ce vaccin, à administrer en deux doses à trois semaines d'intervalle, que les 27 Etats membres de l'UE ont démarré la vaccination de leurs citoyens à partir de fin décembre. Pfizer a récemment annoncé que ses livraisons au marché européen seront temporairement ralenties. La Belgique est elle aussi touchée, et devrait donc recevoir ces jours-ci moins de doses qu'attendu. Le retard n'est en tout cas pas du goût de la Commission européenne, a clarifié mercredi la présidente de l'exécutif Ursula von der Leyen. C'est sa Commission qui a négocié avec les producteurs du vaccin une sorte d'achat groupé de doses, avant-même que le vaccin ne soit validé. Par la suite, chaque Etat a conclu avec BioNTech-Pfizer un accord de livraison de sa part du gâteau, dans le cadre de la précommande européenne. Le contrat doit être respecté, a insisté l'Allemande, rappelant que toutes les personnes qui ont été vaccinées parmi les premières en sont désormais au moment où elles devraient recevoir leur seconde injection du produit. Ursula von der Leyen a été en contact téléphonique avec le CEO de Pfizer, Albert Bourla, après l'annonce la semaine dernière des retards à attendre. La firme a réagi mercredi en précisant avoir adapté ses livraisons aux nouvelles recommandations de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, reprises désormais sur la notice de son produit: en cas d'utilisation d'une seringue à faible volume mort, on considère qu'un même flacon du vaccin ne contient plus 5 doses à administrer, mais bien 6. Ce changement des recommandations d'utilisation du vaccin a été validé le 8 janvier par l'EMA. Depuis ce lundi 18 janvier, les livraisons à la Belgique tiennent compte de ce principe, et on compte donc que chaque flacon fourni à partir de cette semaine correspond à la livraison de 6 doses, précise Marie-Lise Verschelden, manager communication pour Pfizer. "Le contrat porte bien sur le nombre de doses", pas sur la quantité absolue de liquide, ajoute-t-elle. En adaptant ses livraisons, Pfizer ne fait que se conformer à la nouvelle notice de l'EMA, indique la firme.