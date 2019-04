Spotify, leader du marché du streaming musical, veut booster les carrières des artistes émergents. Pour cela, la société suédoise mise sur ses playlists qui diffusent leurs musiques à des milliers de fans potentiels. Un coup de projecteur qui peut propulser les artistes sur scène.

Les listes de lectures, plus connues sous le nom de playlists, sont les armes de diffusion massive de Spotify. L'objectif ? Faire éclore de nouveaux talents. Il existe trois types de playlists. Celles créées par les utilisateurs. Celles aux mains des algorithmes, appelées playlists algorithmiques, personnalisées pour chaque utilisateur avec, notamment, les " Découvertes de la semaine " et le " Radar des sorties ". Elles scrutent les goûts des utilisateurs pour prédire ce qu'ils écouteront en boucle demain. Et, enfin, les mastodontes de la plateforme : les playlists éditoriales. Alimentées par des éditeurs de Spotify, ce sont les plus populaires avec des millions d'abonnés. Elles sont catégorisées selon les genres, les ambiances et les classements par pays. Le Graal pour une visibilité maximale, c'est d'atterrir dans ces playlists. Et pour maximiser les chances de s'y retrouver, Spotify donne deux conseils. Premièrement, livrer sa musique au plus tard une semaine avant sa sortie pour tenter de s'extirper des quelques 20 000 nouveaux morceaux que la plateforme réceptionne quotidiennement. Deuxièmement, remplir un formulaire très détaillé sur son titre pour le diriger le plus efficacement possible. Cependant, dans les faits, avoir des contacts au sein de Spotify s'avère plus efficace pour s'assurer une place dans une playlist éditoriale.

...