Comment les organisations terroristes cherchent à recruter des ingénieurs et des médecins

Un spécialiste des télécommunications trahi par son matériel informatique... Un comble, en matière de terrorisme. Le 8 mai 2015, alors qu'il tente de quitter clandestinement le territoire syrien, Lotfi Souli est arrêté à la frontière par la police turque. Cet ingénieur français, domicilié en région parisienne, est accompagné de ses deux fils, Karim, 19 ans, titulaire d'un bac scientifique, et Mohamed-Emine, qui vient d'avoir 17 ans. Le trio est rapidement expulsé vers la France. Le père et l'aîné sont aussitôt placés en détention : ils sont soupçonnés d'avoir servi l'Etat islamique et d'avoir voulu rentrer en France pour y commettre des attentats...

Le 29 septembre dernier, Lotfi Souli, 51 ans, et Karim, 23 ans aujourd'hui, ont respectivement été condamnés à dix et huit ans de prison. Devant le tribunal, le père a martelé qu'ils étaient partis en Syrie pour tenter de récupérer un ami de Karim, embrigadé dans les rangs de Daech. Problème : l'exploitation de deux ordinateurs portables, d'une tablette et de deux disques externes par les enquêteurs raconte une tout autre histoire.

Lotfi Souli adhère en fait aux thèses djihadistes depuis les années 2000. Des fichiers informatiques révèlent sa fascination ancienne pour Oussama Ben Laden. A l'automne 2013, alors que l'Etat islamique entame son expansion territoriale, Souli et ses fils parviennent à gagner Raqqa, future " capitale " de l'organisation en Syrie. Là, l'ingénieur spécialisé dans la convergence des réseaux Internet et téléphoniques devient le " directeur général des télécommunications " de Daech dans la région. Plus inquiétant encore : à son retour, les enquêteurs retrouvent dans ses données personnelles une abondante documentation concernant le pilotage d'avion, les trajectoires d'atterrissage, des recherches cartographiques sur la tour Eiffel et le pont d'Iéna... Un proche du dossier reste persuadé que Lotfi Souli, arrêté sur la route du retour au printemps 2015 - au moment où Daech missionnait des terroristes en Europe -, voulait perpétrer un attentat en France.

Partager L'ingénieur devient "directeur général des télécoms" de Daech à raqqa.

Lors de sa première audition par la police, l'intéressé dément : " C'est du lavage de cerveau, c'est de la propagande sur Internet et du recrutement des bras cassés de l'Europe. [...] Ce sont des chômeurs, des paumés... " déclare-t-il d'un ton méprisant. A défaut de se montrer convaincant, l'informaticien met en lumière des questions essentielles : comment expliquer qu'un ingénieur qui gagnait entre 4 000 et 6 000 euros mensuels plaque tout du jour au lendemain pour rejoindre une organisation terroriste ? Pourquoi des individus diplômés de l'enseignement supérieur, souvent dans des secteurs de pointe, adhèrent-ils à une idéologie mortifère dont les fondements relèvent d'une lecture archaïque de la religion ?

" Dans le monde musulman, les formations djihadistes regroupent des individus plus diplômés en moyenne que dans l'ensemble de la société, explique Marc Hecker, chercheur à l'Institut français des relations internationales (Ifri). Mais pour les recrues venues d'Occident, c'est l'inverse, particulièrement en ce qui concerne les Français. Nous avons plutôt affaire à des personnes peu diplômées, mal insérées sur le plan professionnel et ayant un lien avec la délinquance plus élevé que la moyenne. " Dans une étude publiée en avril dernier, ce spécialiste a passé au crible le parcours de 137 individus condamnés en France dans des affaires de djihadisme. Sur les 68 dont le niveau d'études est connu, seuls 16 ont obtenu le bac qui scelle la fin du niveau secondaire, et 8 sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures. Une petite minorité, donc. " Mais, en matière de terrorisme, ce n'est pas la masse qui pose problème, poursuit Marc Hecker. Ce sont les individus motivés et formés. "

Des cadres pour gérer les territoires conquis

Depuis près d'un siècle, les mouvements islamistes radicaux s'appuient sur des cadres capables de véhiculer un discours tout à la fois rigide sur le plan dogmatique et accessible au plus grand nombre. Ainsi, l'organisation des Frères musulmans, fondée en 1928 - considérée comme la matrice idéologique du djihadisme contemporain -, a fait émerger la figure caractéristique du " PhD + barbe " (1) : le titulaire d'un doctorat, généralement en sciences " dures ", alliant modernité apparente et ultraconservatisme sur le plan religieux. " Al-Qaeda se présente comme un mouvement d'élite, une sorte d'avant-garde du djihad global, souligne une source au sein de la communauté du renseignement. Comme pour les anciens groupes d'extrême gauche, ce type d'organisation a besoin de chair à canon, mais aussi d'idéologues, de stratèges et de techniciens. "

Partager "Al-Bistouri", interne en chirurgie, voulait rejoindre les rangs djihadistes en syrie.

A ce titre, l'affaire Adlène Hicheur est pour le moins troublante. En 2009, ce docteur en physique des particules travaillant au Cern, le gratin européen pour la recherche nucléaire, est arrêté à Vienne (Isère, est de la France). Les services antiterroristes relèvent que le Franco-Algérien consulte des sites Internet djihadistes et est également en contact par e-mail avec un recruteur d'Al-Qaeda au Maghreb islamique (Aqmi). Ce dernier teste les éventuelles dispositions d'Adlène Hicheur en vue de participer à un attentat en France. L'identité de ce correspondant ne sera jamais établie de manière incontestable. Mais, en 2012, Hicheur, épaulé par un prestigieux comité de soutien, est condamné à quatre ans de prison ferme. Il est libéré onze jours plus tard : la sentence est couverte par sa détention préventive et les remises de peine. En 2013, le physicien s'exile au Brésil, avant d'en être expulsé. Depuis lors, Adlène Hicheur, qui a renoncé à la nationalité française, est assigné à résidence chez ses parents dans l'attente d'une possible expulsion vers l'Algérie... L'homme et ses défenseurs continuent de clamer qu'il a été condamné uniquement sur la base d'" intentions supposées ", non de faits établis.

L'emprise ou l'aide matérielle d'un mentor

Le recrutement de " cerveaux " s'est encore accru avec l'émergence de l'Etat islamique. " Pour administrer les territoires conquis et gérer une structure de type étatique, Daech a eu besoin d'attirer des cadres. Des locaux, mais aussi des étrangers, car certaines élites ont fui avant la prise de pouvoir par les djihadistes ", ajoute notre source issue du monde du renseignement. En 2014, le calife autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi appelle les " savants " et les " experts " à le rejoindre. Daech recrute aussi des médecins. Au moins un Français a tenté de répondre à cet appel.

Le Vif/L'Express a révélé l'incroyable parcours d'Amine Laadjal, interne en dernière année de chirurgie à Marseille, interpellé le 3 décembre 2016 dans un hôtel d'Istanbul. Là, ce quasi-chirurgien, de niveau bac + 10, attendait le signal d'individus présents en zone irako-syrienne pour être guidé vers la frontière et rejoindre les rangs de Daech. Amine Laadjal était apparu sur les radars du renseignement français à l'été 2015. Le futur spécialiste en chirurgie orthopédique déversait de la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux, affublé d'un pseudonyme évocateur : " Al-Bistouri ". Son cas avait sidéré le milieu hospitalier : " Personne n'abandonne à ce niveau de cursus, c'est du jamais-vu ! " s'étranglait un ponte qui l'avait accueilli en stage. Le jeune homme, dont les deux frères et la soeur ont également réussi de brillantes études, s'était, semble-t-il, radicalisé au contact de membres de la mouvance salafiste marseillaise.

Combien de Français ou de résidents en France, promis à une réussite professionnelle, ont-ils levé la bannière du djihad ? Impossible à dire précisément. Plusieurs dizaines, sans doute. En dehors de leurs compétences scientifiques ou techniques, certains d'entre eux ont usé de leur ascendant et de leur charisme pour endoctriner et manipuler les petites mains du terrorisme.

Au mois de mai 2018, Mohamed Niaz Abdul Raseed, un ressortissant indien de 39 ans, est expulsé vers son pays d'origine, après avoir purgé cinq années de prison. Cet ingénieur travaillant au sein d'une entreprise de construction d'infrastructures pétrolières a été, entre 2001 et 2013, l'" émir " d'un groupe de huit apprentis djihadistes en région parisienne. Parmi ces derniers, un certain Larossi Abballa. Décrit à l'époque comme " limité " par son émir, Abballa assassinera à coups de couteau, trois ans plus tard, le 13 juin 2016, un couple de policiers, à leur domicile de Magnanville, après avoir fait allégeance à l'Etat islamique...

L'emprise, ou l'aide matérielle, qu'un mentor peut avoir sur l'auteur d'un attentat ne se dévoile parfois qu'à l'issue de longues investigations. Le Vif/L'Express est ainsi en mesure de révéler que le principal guide spirituel et " conseiller " informatique d'Amedy Coulibaly, le tueur de l'Hyper Cacher, en janvier 2015, était là encore un étudiant compétent : Mohamed Belhoucine, ancien élève ingénieur à l'Ecole des mines d'Albi (Tarn, sud de la France). Ce dernier était considéré, avec son frère cadet, comme le principal organisateur de la fuite vers la Syrie de Hayat Boumeddiene - la compagne de Coulibaly - trois jours avant la tuerie. Or le dossier judiciaire, que nous avons pu consulter, démontre que Mohamed Belhoucine a joué un rôle majeur dans le passage à l'acte de Coulibaly.

Les deux hommes se fréquentaient depuis au moins 2014. Belhoucine, déjà rompu aux techniques du cyberdjihadisme, faisait également office de " référent religieux " auprès de son entourage. Mais, plus encore, " plusieurs écrits de (la) main (de Belhoucine), portant les empreintes d'Amedy Coulibaly ", ont été retrouvés dans l'" appartement conspiratif " du tueur. Parmi ces écrits, une lettre d'allégeance à Daech, " écrite à l'encre bleue sur papier blanc ", dont Coulibaly donnera lecture pour justifier la tuerie de l'Hyper Cacher. Mais aussi une deuxième " lettre manuscrite sur l'interprétation d'un rêve [...] évocateur d'un passage à l'acte violent ". Enfin, selon nos informations, Mohamed Belhoucine " a fourni, le 1er janvier 2015 (la veille de son départ pour la Syrie), deux comptes de messagerie chiffrée, réservés à des échanges entre Amedy Coulibaly et [...] le commanditaire des attentats ", qui pouvait alors se trouver en Turquie. Le tueur de l'Hyper Cacher a d'ailleurs reçu la veille de l'attaque, à 17 h 21, sur le compte david.david@netcourrier.com, un message opérationnel envoyé par le mystérieux commanditaire.

Mohamed Belhoucine n'aura jamais à rendre de comptes à la justice. Il est mort en décembre 2015 ou en janvier 2016, en Syrie, quelques mois après son frère cadet. Loin, si loin de la chambre d'étudiant qu'il occupait, entre 2008 et 2010, à côté de l'école d'ingénieurs d'Albi.

Par Boris Thiolay.