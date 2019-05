La Russie et l'extrême droite diffusent de la désinformation à l'approche des élections européennes, selon une enquête. Une méfiance des Européens que le Premier ministre russe qualifie de "paranoïa aberrante".

Les Belges se rendent aux urnes dans moins de deux semaines. Outre les scrutins régional et fédéral, nous devrons aussi voter pour les futurs élus du Parlement européen, comme tous les États membres de l'UE. Alors que la campagne bat son plein, de nombreux sites web et réseaux sociaux liés à la Russie ou à des groupes d'extrême droite répandent des fausses informations, rapportent plusieurs médias, dont The Independent. Les enquêteurs affirment que les procédés analysés partagent les mêmes tactiques que celles utilisées lors de cyberattaques russes, y compris l'ingérence dans la campagne présidentielle américaine de 2016.

...