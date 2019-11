Bientôt, l'Allemagne et l'Europe devront dire adieu à la chancelière Angela Merkel. Quel avenir pour nos voisins de l'Est ?

"Merkel paralyse le pays", tel était le titre du New Zürcher Zeitung début novembre. L'hebdomadaire allemand, Die Zeit, est arrivé à la même conclusion il y a quelques semaines. La coalition des chrétiens et des sociaux-démocrates, un mariage de raison forcé depuis le début, se traîne à contrecoeur. Le succès du groupe des Verts et l'émergence d'Alternative für Deutschland ont fragmenté le paysage politique. Le temps des grands partis semble définitivement révolu. Selon les sondages les plus récents, les partis au pouvoir obtiennent actuellement les pires résultats de leur histoire d'après-guerre.

...