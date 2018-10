Cologne: l'auteur de la prise d'otage est un Syrien avec des problèmes psychologiques

L'homme, désormais hors de danger après avoir été grièvement blessé la veille de "plusieurs balles" tirées par les policiers, était arrivé en Allemagne en mars 2015 et avait obtenu "un droit d'asile provisoire jusqu'en juin 2021", a déclaré le chef de la police judiciaire de Cologne, Klaus-Stephan Becker, lors d'une conférence de presse.

Après une opération de plusieurs heures, l'assaillant a été placé dans un coma artificiel, selon la police de la ville. Il n'a pas pu être interrogé mais a été formellement identifié. Selon les premiers éléments rassemblés par les enquêteurs, ce père d'un fils qui se trouve également en Allemagne, n'était pas apte au travail, pour des raisons psychologiques. "C'est ce qui se profile", a précisé M. Becker. Il a ajouté disposer "d'éléments" sur des troubles psychologiques qui demandent "encore à être concrétisés". Les perquisitions menées à son domicile n'ont pas permis de prouver un lien avec le groupe djihadiste État islamique, a-t-il souligné. Le parquet antiterroriste a néanmoins annoncé son intention de prendre l'enquête en main. Selon des témoins sur place, l'homme aurait clamé son appartenance à l'EI.

Le Syrien a semé la panique lundi en faisant irruption dans un restaurant McDonald's de la gare de Cologne, armé d'essence, d'une arme factice et de bombonnes de gaz sur lesquelles il avait fixé des balles métalliques. En cas d'explosion sous l'effet de la chaleur, elles auraient provoqué des "dégâts considérables", selon la police. Il a apparemment versé de l'essence par terre qu'il a enflammée, brûlant grièvement une adolescente de 14 ans, et déclenchant le système anti-incendie et l'arrivée rapide des secours. Il s'est alors retranché dans une pharmacie proche où il a pris en otage une employée, qui a été légèrement blessée, avant que la police ne donne l'assaut et le neutralise.

Le Syrien s'était déjà fait remarquer des autorités qui ont recensé 13 délits, essentiellement des vols à la tire, détention de cannabis ou troubles à l'ordre public, a indiqué la porte-parole du parquet de Cologne Natalie Neuen. Son épouse, restée en Syrie, a déposé deux requêtes afin de pouvoir le rejoindre en Allemagne, toutes deux rejetées.