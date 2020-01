Cinq ans après la tuerie à Charlie Hebdo, le dessin de presse dans une mauvaise passe

Cinq ans après la tuerie à Charlie Hebdo en France et malgré la vague de soutien à la liberté d'expression qui s'en est suivie, le dessin de presse reste un genre menacé dans le monde, entre des journaux de plus en plus frileux et des réseaux sociaux prompts à l'indignation.