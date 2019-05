Charles Michel plaide pour une Union européenne "toujours plus efficace"

À deux semaines des élections européennes, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE sont réunis dans la ville roumaine de Sibiu pour réfléchir à leur agenda stratégique pour les cinq prochaines années. Accorder plus de pouvoir à l'Union européenne ne semble en tout cas pas à l'ordre du jour. "Ce qui compte, c'est une Europe toujours plus efficace", a notamment déclaré à son arrivée le Premier ministre, Charles Michel.

Charles Michel et le président roumain Klaus Iohannis © Belga