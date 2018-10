Charles Aznavour et la France éternelle

Je m'inspire du passé, mais je ne suis pas passéiste. Je vais de l'avant, il n'y a pas de marche arrière chez moi. Mais pour aller de l'avant, il faut savoir ce qui s'est passé avant. " Ainsi parlait Charles Aznavour à la fin de sa vie. Ce chanteur français d'origine arménienne, décédé de " mort naturelle " à 94 ans dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre, était le dernier monstre sacré de la chanson française d'après-guerre. Une star venue de nulle part, que la voix enrouée et la petite taille n'ont pas empêché de devenir le " chanteur de variété le plus important du xxe siècle " aux yeux des Américains de CNN. Mais c'était aussi et surtout un homme dont la vie et la carrière reflètent une société française ouverte, humaniste et conquérante. Une leçon pour l'avenir.

...