Une température de 40,6°C a été mesurée jeudi après-midi à la base militaire de Kleine-Brogel, dans le nord-est de la Belgique, ce qui constitue un record historique dans le pays, a indiqué David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM).

"Nouveau record national belge : 40,6° à Kleine Brogel maintenant et ce n'est pas encore fini! Incroyable!", a tweeté David Dehenauw peu après 15H00 locales (13H00 GMT).

Le thermomètre oscille autour des 40 degrés pour le deuxième jour d'affilée, et mercredi il avait fait jusqu'à 40,2° à Liège, le précédent record, selon ce même responsable.

Le nouveau record de jeudi est vraisemblablement provisoire car les températures continuaient d'augmenter en milieu d'après-midi.

A Bruxelles-Uccle, station de référence de l'IRM, il a fait jusqu'à 39,7°C, un record dans la capitale.Depuis le début des mesures de températures à Uccle en 1833, il n'a jamais fait aussi chaud. Le précédent record (36,6 homologué) remontait au 27 juin 1947. Mercredi un maximum de 35,7 avait été enregistré.

En raison des fortes chaleurs, l'IRM a émis une alerte "rouge" valable sur presque toute la Belgique (sauf la côte) jusqu'à vendredi inclus, avec des mesures de précaution renforcées (hydratation, mise à l'abri du soleil etc.).

Le réseau ferroviaire belge était mis à l'épreuve. Un train Thalys reliant Amsterdam à Paris était bloqué à hauteur de Malines, entre Anvers et Bruxelles. Un passager a appelé l'AFP pour signaler que ce train à grande vitesse était immobilisé sur les voies depuis 15H00 (13H00 GMT), sans climatisation. De l'eau a été mise à disposition.

Selon le service de presse de Thalys vers 17H00 (15H00 GMT) les passagers étaient sur le point d'être transférés vers Malines.

Un autre train parti de Marne-le-Vallée (région parisienne) à destination d'Amsterdam était également bloqué, et les passagers étaient évacués vers la gare la plus proche pour rejoindre Bruxelles.

"Le réseau (belge) s'en sort plutôt bien par rapport aux températures extrêmes", a toutefois souligné Arnaud Reymann, porte-parole du gestionnaire du réseau Infrabel. "Depuis deux jours, ce qui souffre le plus c'est la caténaire, qui se dilate avec la chaleur, et à tendance à pendre", a-t-il expliqué.

Sur les voies, les températures peuvent être de 10 à 15°C supérieures à l'air ambiant avec le métal, la pierre et la réverbération.

Autre problème : les feux sur les talus au bord des voies peuvent être déclenchés par des étincelles au passage des trains .

Et l'intervention des pompiers peut nécessiter de couper le courant sur les voies, une hypothèse évoquée pour le Thalys bloqué à Malines, selon Infrabel.

Quand l'Europe connaît des poussées de fièvre

Plusieurs records de chaleur viennent d'être battus dans le nord de l'Europe, mais ces températures restent inférieures aux records enregistrés dans le sud du Vieux Continent.

- 41,5°C en Allemagne (2019) -

Les 24 et 25 juillet 2019, alors qu'une deuxième canicule traverse l'Europe en moins d'un mois, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne battent leurs records de chaleur. Le mercure grimpe jusqu'à 41,5°C à Lingen (nord-ouest de l'Allemagne), 40,6°C à la base militaire de Kleine-Brogel (nord-est de la Belgique) et 40,4°C dans le sud des Pays-Bas.

© reuters

Lors du même épisode caniculaire, Paris bat également son record, en atteignant 42,6°C.

La chaleur est telle que le métal se dilate sur certains ponts d'Amsterdam, obligeant des employés municipaux à les asperger d'eau pour tenter de les refroidir. La télévision locale RTV Oost propose aux téléspectateurs une "télé-fraîcheur" diffusant des images d'archives de paysages enneigés.

- 46°C en France (2019) -

Le 28 juin 2019, la France se transforme en fournaise. La température atteint 46°C à Vérargues, un village de l'Hérault (sud-est), pulvérisant le précédent record de 44,1°C dans le Gard en 2003. Outre de nombreux départs de feux de végétation, plusieurs maisons brûlent dans des localités du sud, un usine prend feu et une autoroute est coupée en raison d'un incendie.

- 47,3°C en Espagne (2017) -

Le 13 juillet 2017, 47,3°C s'affichent au thermomètre de la petite ville de Montoro près de Cordoue (sud), la chaleur la plus extrême enregistrée en Espagne. Pendant une semaine, les températures en journée ne sont pas tombées sous les 40°C, raconte le quotidien El Paìs.

Cette ville aux maisons recouvertes de grès rouge, qui conserve la fraîcheur en été, est habituée aux fortes chaleurs et sait s'adapter. L'été, lorsque les températures extérieures sont intenables en journée, les spectacles pour enfants commencent à 21h00, le théâtre et le cirque à minuit et la piscine municipale reste ouverte jusqu'à 02h00 du matin, toujours selon El Paìs.

- 47,3°C au Portugal (2003) -

Le 1er août 2003, le bourg d'Amareleja (sud), enregistre une température de 47,3°C, le record du pays. L'Europe fait face cet été-là à une canicule historique qui cause 70.000 morts "supplémentaires" (par rapport à la moyenne attendue sur la période) de juin à septembre, dont 2.700 au Portugal.

© Reuters

Mais pas à Amareleja, surnommée "la ville la plus chaude du Portugal", dont les habitants "sont habitués à ces températures" selon leur maire. "Il a toujours fait très chaud ici", indique un habitant de 72 ans. "Cela ne surprend plus vraiment personne. On est habitués."

- 48°C en Grèce (1977) -

Le 10 juillet 1977, le thermomètre s'envole et affiche 48°C à Eleusis en Grèce, à quelques kilomètres à l'ouest d'Athènes. Au coeur d'une extrême sécheresse, le pays subit plusieurs incendies, dont celui de la forêt de pins de Tatoï, l'ancien domaine de la famille royale à 15 km au nord de la capitale.

C'est le record absolu de chaleur en Europe, qui très reste inférieur au record mondial -- contesté par certains experts -- de 56,7°C enregistré en Californie dans la Vallée de la mort le 10 juillet 1913.