Les ministres des Finances des Vingt-sept ont eu lundi à Bruxelles un premier échange de vues sur la proposition de budget 2021-2027 de l'UE avancée vendredi par le président du Conseil Charles Michel. Les positions sont encore éloignées.

"Tous les pays ont émis des critiques, ce qui prouve que M. Michel a adopté une bonne position, du moins pour le début des négociations", a commenté en souriant le commissaire européen au Budget, Johannes Hahn, à trois jours d'un sommet convoqué à Bruxelles par le Belge. Ce dernier a proposé de fixer la barre à 1,074% du revenu national brut (RNB) de l'UE, pour ce budget pluriannuel plafonnant à plus de mille milliards d'euros.

Quatre pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Danemark et Autriche) ne veulent pas dépasser 1% tandis que d'autres pressent pour préserver leurs fonds de cohésion ou leurs fonds agricoles. Des politiques nouvelles telles que le climat doivent aussi être financées, alors que le Brexit a creusé un trou de 60 à 75 milliards d'euros. Le Parlement européen est le plus ambitieux: il réclame de fixer le budget à 1,3% du RNB. Les questions des ressources propres et de la suppression des rabais sont aussi sur la table.

La "bonne discussion" de ce lundi, selon les termes la présidence croate du Conseil de l'UE, n'a pas débouché sur une percée. L'ancien Premier ministre belge a certes la possibilité de créer un "momentum" pendant le sommet de ce jeudi - les participants ont été invités à prévoir des vêtements de rechange, indice que des signaux sont envoyés pour négocier au finish - mais il pourrait avoir besoin d'une deuxième réunion pour trancher les points définitivement, reconnaissait-on du côté du rond-point Schuman.

M. Hahn a lui aussi rappelé lundi soir que les chefs d'État et de gouvernement avaient traditionnellement besoin de plus d'une réunion pour trouver un accord sur le "cadre financier pluriannuel" (CFP). "Mais il est peut-être temps de rompre cette tradition", a-t-il ajouté, en insistant sur le temps qui presse. Lorsqu'il aura adopté sa position de négociation, le Conseil devra encore négocier avec le Parlement et la Commission une proposition conjointe.

