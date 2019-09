La Cour suprême britannique a jugé que la suspension du Parlement était illégale. Les députés vont maintenant retourner au travail, alors que Boris Johnson revient du Sommet de l'ONU pour faire face à la situation. Qu'est-ce que cela implique pour le Brexit ? Le point.

Quid du Brexit ?

Une loi visant à freiner un Brexit sans accord le 31 octobre a été adoptée. Si un accord n'est pas conclu entre le Royaume-Uni et l'UE d'ici le 19 octobre, et que les députés ne votent pas en faveur d'une sortie sans accord, le Premier ministre sera légalement obligé de demander à l'UE un délai. Le leader du parti travailliste Jeremy Corbyn a rencontré mardi soir les dirigeants des autres partis d'opposition afin de déterminer comment exercer le maximum de pression pour atteindre leur objectif numéro 1 : faire en sorte que Johnson ne puisse échapper à l'obligation légale énoncée dans ce projet de loi de reporter Brexit s'il n'a pas conclu un accord avant le 19 octobre, explique The Guardian.

...