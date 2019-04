Depuis le vote du Brexit, des sujets de Sa Majesté de tous âges s'installent dans cette terre rurale au centre de la France. Ils retapent des maisons en pierre. Les réactions locales sont mitigées.

Le Brexit a été un choc. Plus le temps passait, plus on craignait de ne plus pouvoir déménager en France. " Juchée sur une chaise en fonte, dans sa chaumière creusoise, Penny repense à ce maudit référendum du 23 juin 2016. Ce divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a fracturé son pays. " Des familles entières se sont divisées ", rembobine cette fringante Britannique de 38 ans. " Il y avait de la haine ", confirme Rick, son compagnon, qui l'a suivie de l'autre côté de la Manche. A écouter, en cette fin mars, le clapotis du ruisseau qui borde leur propriété, tout cela semble loin.

...