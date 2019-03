Brexit: les "graves risques" d'un report au 30 juin

A neuf jours de la date prévue du Brexit, la Première ministre britannique Theresa May a demandé mercredi aux dirigeants européens un report de trois mois, afin d'éviter à son pays, incapable de se rassembler autour d'un accord de divorce, une sortie sans filet.

"J'ai écrit ce matin au président du Conseil européen Donald Tusk pour l'informer que le Royaume-Uni souhaitait une extension de l'Article 50 (du Traité de Lisbonne qui régit la sortie d'un pays de l'UE, ndlr) jusqu'au 30 juin", a déclaré Theresa May devant les députés.

Pour être effectif, ce report devra être approuvé à l'unanimité des 27 autres Etats membres de l'UE, réunis en sommet à Bruxelles jeudi et vendredi, et validé par les deux chambres du Parlement britannique avant le 29 mars, jusqu'ici date théorique de la sortie.

L'Allemagne a salué le fait qu'"il y a à présent une demande claire" du Royaume-Uni, a déclaré le porte-parole de la chancelière Angela Merkel. Mais la France a prévenu qu'elle s'opposerait à ce report s'il n'était pas justifié par une stratégie "crédible".

"Une situation dans laquelle Mme May ne serait pas en mesure de présenter au Conseil européen des garanties suffisantes sur la crédibilité de la stratégie conduirait alors à écarter la demande d'extension et à préférer une sortie sans accord", a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian devant les députés. En attendant la réponse de l'UE, le risque demeure donc d'un divorce brutal, sans accord et sans transition, entre Londres et l'UE, un scénario aux conséquences économiques redoutées d'un côté comme de l'autre.

Catherine McGuinness, une haute responsable de la place financière londonienne, a pressé l'UE d'accepter la requête britannique et appelé les responsables politiques des deux côtés de la Manche à "faire preuve de pragmatisme et coopérer afin de trouver une solution à long terme à l'impasse actuelle".

Un court report "possible" mais sous conditions

Les dirigeants des pays de l'UE sont prêts à accorder au Royaume-Uni une "courte extension" de la période précédant son départ s'il y a "un vote positif" des députés britanniques sur l'accord de Brexit déjà négocié avec Theresa May, a déclaré mercredi le président du Conseil européen. "A la lumière des consultations que j'ai conduites ces derniers jours" avec les dirigeants des 27, "je crois qu'une courte extension sera possible mais elle sera conditionnée à un vote positif sur le traité de retrait à la Chambre des communes", a dit Donald Tusk, dans une courte déclaration devant la presse.

"La question reste ouverte quant à la durée d'une telle extension", a cependant ajouté M. Tusk. "S'ils approuvent mes recommandations et qu'il y a un vote positif à la Chambre des communes la semaine prochaine, nous pouvons finaliser et formaliser la décision sur l'extension dans une procédure écrite" ultérieurement, a dit M. Tusk, qui n'a toutefois pas exclu la nécessité d'un nouveau sommet "la semaine prochaine. Même si l'espoir d'un succès final peut paraître frêle, voire illusoire, et bien qu'une fatigue du Brexit soit de plus en plus visible et justifiée, nous ne pouvons renoncer à rechercher jusqu'au tout dernier moment une solution positive", a encore dit M. Tusk, qui s'exprimait après une conversation téléphonique avec Theresa May

Les "graves risques" d'un report au 30 juin

Dans une note présentée aux commissaires mercredi matin, l'exécutif européen plaide pour un report du divorce, prévu le 29 mars, soit jusqu'au 23 mai, soit jusqu'au moins fin 2019.

Dans le premier scénario, le Royaume-Uni n'aurait pas à organiser d'élections pour le Parlement européen, dont la date est prévue du 23 au 26 mai. Dans le second, il est "obligé d'organiser ce scrutin", est-il souligné dans ce texte.

"Toute autre option (comme par exemple une prorogation jusqu'au 30 juin 2019) entraînerait de graves risques juridiques et politiques pour l'UE et importerait dans l'UE à 27 certaines des incertitudes actuelles au Royaume-Uni", juge la Commission.

Et "tout autre scénario aurait également des conséquences juridiques et pratiques directes sur l'élection des députés au Parlement européen dans 14 de nos Etats membres".

Ce point fait référence aux pays européens qui sont censés gagner de nouveaux sièges au Parlement européen après le Brexit (par une répartition d'une partie des sièges laissés vacants par le Royaume-Uni).

Cette configuration de l'assemblée européenne serait remise en cause par un report du divorce au-delà du 23 mai selon la Commission et conduirait les pays ayant gagné des sièges à différer l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition.

La Commission européenne manifeste ainsi clairement son hostilité au report "jusqu'au 30 juin" que vient justement de réclamer mercredi la Première ministre britannique Theresa May.

Toute demande de report nécessite le feu vert unanime des dirigeants des 27, qui débattront jeudi de la demande de Mme May lors d'un sommet à Bruxelles.

Le président de la Commission Jean-Claude Juncker "a formellement mis en garde le Premier ministre (Theresa May, ndlr) contre l'inclusion d'une date pour la prorogation qui serait postérieure aux élections européennes", a indiqué une porte-parole, après une conversation téléphonique entre les deux responsables mercredi.

Pour éviter toute difficulté, la Commission leur suggère de n'accepter que l'option d'une "une courte prolongation technique jusqu'au 23 mai 2019" ou d'une "longue prolongation" au moins jusqu'à fin 2019.

Dans ce deuxième scénario, cette période pourrait "être raccourcie si une solution était trouvée avant son expiration", selon l'exécutif européen.

Quoi qu'il en soit, les dirigeants des 27 ne devraient envisager qu'une "seule prorogation, plutôt qu'une série de prorogations", a insisté la Commission, s'inquiétant du risque de maintenir l'Union européenne "dans l'incertitude pendant une longue période".

"Crise nationale"

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a estimé mercredi matin "qu'il n'y aura pas de décision cette semaine lors du Conseil européen"

"Nous devrons probablement nous voir de nouveau la semaine prochaine, parce que Mme May n'a d'accord sur rien au sein de son conseil des ministres et au parlement", a-t-il ajouté.

Le délai réclamé par Mme May a fait bondir dans les rangs de la majorité comme de l'opposition. "C'est une crise nationale", s'st insurgé le leader travailliste Jeremy Corbyn, partisan d'un report plus long, blâmant "l'incompétence, les échecs et l'intransigeance de la Première ministre et de son gouvernement".

Le député conservateur Peter Bone, opposé au report, y a vu une "trahison du peuple britannique", et a appelé la cheffe du gouvernement à revenir sur sa décision.

Un débat d'urgence sur la demande de report devait démarrer mercredi après-midi au Parlement britannique.