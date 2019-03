Brexit: Les députés britanniques votent massivement contre un second référendum

334 députés se sont prononcés contre cet amendement, et 85 pour, près de trois ans après le référendum de juin 2016 qui avait décidé du Brexit, et à 15 jours de sa date théorique, le 29 mars, alors que le Parlement et le pays sont profondément divisés sur les modalités de mise en oeuvre de la sortie de l'UE.

L'amendement avait été déposé par le Groupe indépendant -- qui regroupe des élus ayant fait sécession du Parti travailliste et du Parti conservateur --, et préconisait une prolongation de la période de deux ans prévue par l'article 50 du Traité européen de Lisbonne pour sortir de l'UE, donc au-delà du 29 mars, afin d'organiser cette nouvelle consultation.

Le rejet du texte s'explique à la fois par un large refus côté conservateurs, et par l'abstention de nombreux députés travaillistes, le principal parti d'opposition britannique ayant appelé jeudi ses députés à ne pas le soutenir. Selon le quotidien The Guardian, la direction du Labour a suivi les conseils de l'organisation People's Vote, qui milite pour un nouveau référendum, mais qui estime que le moment n'est pas encore venu pour pousser cette option au Parlement.

Les membres du Groupe indépendant ont dénoncé l'attitude du Labour après le rejet de l'amendement. "La direction eurosceptique du parti (travailliste) a trahi nombre de soutiens et d'électeurs travaillistes aujourd'hui en ne votant pas" pour l'amendement, a tweeté l'un d'eux, Chuka Ummuna, ex-Labour. "Mais le Groupe indépendant n'abandonnera pas", a ajouté la députée Anna Soubry, porte-parole du groupe pour le Brexit. "Nous maintiendrons la pression en faveur d'un vote populaire sur l'accord final de Brexit. Nous continuerons de demander des comptes au gouvernement et de fournir la véritable opposition dont notre pays a besoin. Le peuple britannique mérite d'avoir le dernier mot sur le Brexit", a déclaré Mme Soubry dans un communiqué.