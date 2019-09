La décision controversée du Premier ministre britannique Boris Johnson de suspendre la Chambre des Communes cinq semaines à l'approche du Brexit a été jugée "illégale" par la Cour suprême du Royaume-Uni.

La Cour suprême britannique a jugé mardi "illégale" la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement et ordonné qu'il siège à nouveau "dès que possible".

La Cour suprême a dans un premier temps infirmé la décision de la Haute Cour anglaise et a décidé qu'elle pouvait se prononcer sur la légalité de la suspension.

"Nul et sans effet"

Les 11 juges ont décidé à l'unanimité que l'avis de Boris Johnson demandant à la Reine de suspendre le Parlement pendant cinq semaines jusqu'au 14 octobre, à deux semaines du Brexit, était "illégal, nul et sans effet".

Lady Hale a déclaré que "ce n'était pas une prorogation normale" et qu'elle "empêchait le Parlement de remplir ses fonctions" dans la période cruciale qui précède l'échéance du Brexit. Elle a ajouté que les présidents de la Chambre des Communes pouvaient "prendre des mesures immédiates pour permettre à chaque chambre de se réunir le plus rapidement possible". C'est au Parlement de décider quoi faire ensuite, dit-elle.

Se réunir sans délai

Réagissant à cette décision, le Président de la Chambre des communes, John Bercow, a déclaré : "Je salue le jugement de la Cour suprême selon lequel la prorogation du Parlement était illégale." Ils ont revendiqué le droit et le devoir du Parlement de se réunir en ce moment crucial pour examiner l'exécutif et demander des comptes aux ministres. En tant qu'incarnation de notre démocratie parlementaire, la Chambre des communes doit se réunir sans délai. À cette fin, je vais maintenant consulter les chefs de parti de toute urgence."

Ce verdict constitue un nouveau revers pour Boris Johnson, accusé par ses détracteurs d'avoir suspendu le parlement pour museler l'opposition et précipiter son pays vers une sortie sans accord de l'Union européenne le 31 octobre. (avec Belga/AFP)