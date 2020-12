Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doivent s'appeler dimanche à la mi-journée pour faire le point sur le sort des négociations commerciales post-Brexit, a indiqué un porte-parole de Downing Street.

"On s'attend à ce qu'ils discutent" à partir de 12H00 GMT, a déclaré ce porte-parole. Dimanche est la date butoir fixée par le Royaume-Uni et l'Union européenne pour décider de l'issue des négociations commerciales et acter un échec des négociations ou décider d'une nouvelle prolongation des pourparlers.

