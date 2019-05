opinion

Bras de fer USA-Chine: "Redevenir fier de l'Europe"

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

A la confrontation Est-Ouest de l'après-Seconde Guerre mondiale, s'est substituée aujourd'hui l'opposition entre la Chine et les Etats-Unis, alimentée récemment par un échange de sanctions taxatoires. La première, entre communisme et capitalisme, avait pour enjeu la suprématie idéologique de la planète et imposait une division du monde entre deux forces antagonistes, le camp occidental et le bloc soviétique. La seconde n'a, pour l'heure, que la prédominance économique comme objectif et n'exclut pas la poursuite d'un certain multilatéralisme.

europe © FRÉDÉRIC RAEVENS