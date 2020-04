Le Premier ministre britannique Boris Johnson a remercié le personnel de l'hôpital de Londres où il séjourne pour les bons soins qu'il a reçus, ce matin.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est sorti de l'hôpital londonien où il était traité depuis une semaine après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, a annoncé Downing Street.

"Le Premier ministre est sorti de l'hôpital pour poursuivre sa convalescence à Chequers", sa résidence au nord-ouest de Londres, a annoncé Downing Street dans un communiqué, ajoutant qu'il "ne reprendra pas immédiatement le travail, sur les conseils de son équipe médicale"

Remerciement au personnel soignant

Je leur dois la vie. Je ne les remercierai jamais assez

C'était la première déclaration publique du Premier ministre depuis qu'il avait quitté l'unité de soins intensifs. Johnson a été admis à l'hôpital St Thomas de Londres, dix jours après avoir été testé positif pour le coronavirus.

Selon la presse britannique, le dirigeant conservateur de 55 ans, sorti jeudi soir des soins intensifs, se remet à l'hôpital en faisant des sudokus et regardant des films, comme la comédie romantique Love Actually. Sa fiancée de 32 ans, Carrie Symonds, enceinte, lui a envoyé des copies de ses échographies.

"Le Premier ministre continue de faire de bons progrès", s'est réjouie samedi la ministre de l'Intérieur Priti Patel lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement, appelant cependant à ne pas oublier "la gravité de l'urgence nationale" révélée par "les chiffres bruts".

Diagnostiqué positif au Covid-19 fin mars, Boris Johnson est à ce jour le seul chef de gouvernement d'une grande puissance à avoir été contaminé par la virus, qui a fait presque 10.000 morts au Royaume-Uni, un des pays européens les plus durement touchés.

Les remerciements du Premier ministre interviennent alors que le mécontentement gronde au sein du personnel soignant, qui dénonce notamment le manque cruel d'équipement de protection.

Le plus grand syndicats de personnel infirmier, l'Association Royale des Infirmiers (RCN), a conseillé aux soignants de refuser, "en dernier recours", de travailler s'ils faisaient face à un manque grave d'équipements de protection, tout en ayant conscience que cela constituait "une étape difficile à franchir" pour eux.

"Pour le personnel soignant, ça va complètement à l'encontre de leur instinct", a expliqué à l'agence britannique PA un porte-parole du syndicat, "Mais leur sécurité ne doit pas faire l'objet de compromis".

