Berlin commémore l'attaque terroriste perpétrée sur son marché de Noël en 2016

Le maire de Berlin a rejoint mercredi les officiers de police et les politiciens réunis à l'église, à quelques mètres seulement du lieu où, le 19 décembre 2016, un terroriste islamiste avait foncé avec un camion dans la foule qui profitait du marché de Noël. Douze personnes avaient perdu la vie et plus de 70 avaient été blessées.