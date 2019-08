Barricadée, Biarritz et sa région se préparent à un G7 sous haute tension

Désertés par les touristes, protégés par plus de 13.000 policiers et gendarmes, Biarritz et le Pays basque se sont transformés en camp retranché pour accueillir ce week-end le sommet du G7, où un grand rassemblement d'opposants fait craindre des violences.

