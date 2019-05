Au coeur de la jeunesse divisée de Belfast (En images)

La mort d'une journaliste a ravivé les craintes d'un retour des violences en Irlande du Nord. Sa capitale, Belfast, reste marquée par les divisions entre catholiques et protestants. Dans les quartiers populaires, les jeunes portent l'héritage du conflit et mènent des vies séparées. Le Brexit risque d'aggraver les clivages et les tensions.