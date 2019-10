Quatre policiers ont été tués dans une agression à l'arme blanche, perpétrée jeudi dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris, par un employé administratif qui a ensuite été abattu par les forces de l'ordre. Les raisons de l'agresseur restent pour le moment indéterminées.

L'attaque s'est produite en début d'après-midi à l'intérieur de ce lieu emblématique du pouvoir policier, situé dans le centre historique de la capitale, qui regroupe les grandes directions de la police parisienne à l'exception de la police judiciaire. L'assaillant, abattu dans la cour de la préfecture, travaillait à la Direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP), ont indiqué des sources concordantes. Cet employé faisait partie du service informatique de la DRPP et souffrait d'un handicap. Les quatre personnes tuées sont des fonctionnaires de la préfecture de police, selon des sources concordantes. Une autre personne a été évacuée "en urgence absolue" à l'hôpital, selon une autre source proche du dossier. Les enquêteurs explorent notamment la piste d'un conflit personnel, d'après ces sources.

Selon Loïc Travers, du syndicat de police Alliance, "l'auteur présumé a commencé les faits dans son bureau puis il est sorti pour continuer son agression, dans d'autres endroits que la préfecture". "Employé modèle, sans histoire", selon le syndicaliste interrogé sur BFMTV, l'agresseur avait "plus de 20 ans de maison". À ce stade, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi, selon des sources judiciaires. Cette attaque intervient au lendemain d'une "marche de la colère" des policiers, qui a rassemblé 27.000 personnes selon les organisateurs, sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites.

Les victimes à la préfecture de police de Paris sont trois hommes et une femme

Les victimes de l'attaque au couteau perpétrée jeudi dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris sont trois hommes et une femme, a annoncé le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, lors d'un point presse. La compagne du suspect a été placée en garde à vue.

Il s'agit de trois fonctionnaires de police et d'un agent administratif de la préfecture, a-t-il précisé. L'assaillant, armé d'un couteau de cuisine, a agressé vers 13h00 ses trois premières victimes pour un motif encore inconnu, à la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP), avant de mortellement blesser une femme affectée à une direction de la police parisienne, dans un escalier, a-t-on appris de sources concordantes. Descendu dans la cour au centre de la préfecture de police, le suspect a été abattu par un policier qui l'avait sommé en vain de lâcher son couteau, ont ajouté ces sources. Au moins un autre policier a été blessé à l'arme blanche et transporté en urgence à hôpital Percy d'instruction des armées. L'assaillant, un homme de 45 ans, est présenté comme souffrant d'un handicap et travaillait comme agent administratif au sein de la DRPP en tant qu'informaticien.

Selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, il n'avait "jamais présenté de difficulté comportementale", ni "le moindre signe d'alerte". Une enquête a été ouverte pour "homicides volontaires et tentatives d'homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique", a annoncé le procureur de Paris. Une perquisition était en cours jeudi après-midi au domicile de l'agresseur, a souligné le procureur. La compagne du suspect a également été placée en garde à vue, a indiqué le parquet de Paris. "Nous sommes, avec mon collègue procureur national antiterroriste, à l'évaluation de la situation. Nous sommes en contact permanent, nous verrons quelles suites procédurales données à cette affaire. (...) Pour le moment le parquet de Paris reste saisi", a relevé M. Heitz.