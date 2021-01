La firme pharmaceutique britannique AstraZeneca a accepté la demande de la Commission européenne de publier le contrat signé entre les deux parties le 27 août dernier concernant l'achat anticipé de millions de doses du vaccin contre la Covid-19 développé par l'entreprise avec l'université d'Oxford.

Après de multiples demandes de l'exécutif européen en ce sens, la société a donné son accord, a annoncé vendredi le porte-parole en chef de la Commission, Eric Mamer. L'accord d'achat anticipé a été mis en ligne vers midi, sur le site de l'exécutif européen.

Il s'agit d'un des six contrats d'achat anticipé signés par la Commission européenne avec des entreprises pharmaceutiques au nom des 27 États membres. Initialement, ce contrat était confidentiel, comme tous les autres. Des passages sont d'ailleurs maintenus secrets et masqués dans la version mise en ligne.

Le contrat avec AstraZeneca a fait l'objet de beaucoup de questions ces derniers jours, car l'entreprise a annoncé la semaine dernière qu'elle ne serait pas en mesure de livrer à l'UE toutes les doses promises en temps voulu. Le produit pourrait être autorisé sur le marché européen ce vendredi.

Le contrat européen avec CureVac avait été le premier à sortir partiellement de la confidentialité, sur insistance des eurodéputés. Il est consultable par les élus dans une salle de lecture de la Commission, mais avec de nombreux passages cruciaux rendus illisibles.

Ce mois-ci, la commissaire à la Santé Stella Kyriakides avait aussi annoncé que les firmes BioNTech et Pfizer avaient accepté de rendre leur contrat disponible à la lecture des eurodéputés de la même manière.

"Nous espérons rendre publics tous les contrats" d'achat anticipé "dans un futur proche", a assuré vendredi le porte-parole de la Commission.

