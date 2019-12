Après six jours de grève en France, la réforme des retraites sera dévoilée aujourd'hui

Après deux années de concertations et six jours de grève et manifestations en France, le Premier ministre dévoile mercredi sa réforme des retraites et les compromis, voire les concessions, que l'exécutif est prêt à accorder pour tenter de calmer la colère.

© belgaimage