Angela Merkel et Emmanuel Macron croisent le fer sur les "spitzenkandidaten"

Deux jours après les élections européennes, les chefs d'Etat et de gouvernement des 28 se réunissent en soirée à Bruxelles pour aborder les nominations aux hautes fonctions de l'UE. Les tractations risquent d'être particulièrement complexes, d'autant plus que la France et l'Allemagne ne semblent pour l'instant pas sur la même longueur d'onde.

Angela Merkel et Emmanuel Macron © BELGAIMAGE