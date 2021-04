La direction du parti allemand chrétien-démocrate CDU a renouvelé son soutien lundi soir à Armin Laschet, président de la formation conservatrice, lors d'un vote interne pour tenter de dénouer la crise dans le camp conservateur autour de la succession d'Angela Merkel.

Le comité exécutif de la CDU, après plus de six heures de réunion, s'est prononcé pour la candidature de son président face à celle du populaire dirigeant bavarois Markus Söder, ont rapporté des participants à l'AFP. M. Söder avait indiqué dans la journée qu'il se plierait à la décision de cette instance.

Le plébiscite est net et laisse augurer d'une issue au duel fratricide qui déchire depuis une semaine le parti au pouvoir: 77,5% des responsables du parti se sont prononcés en faveur d'Armin Laschet contre 22,5% pour Markus Söder, dans cette consultation organisée par internet de façon impromptue, après des discussions marathon.

Candidat naturel de la CDU dont il a pris la tête en janvier, Armin Laschet, partisan de la continuité avec le cap centriste d'Angela Merkel, avait vu son investiture contestée par M. Söder, chef du parti-frère bavarois CSU.

Markus Söder © Peter Kneffel / POOL / AFP

Après des mois à entretenir le suspense sur ses intentions, ce dernier avait fait monter la tension en officialisant dimanche dernier sa candidature.

Dès le lendemain, M. Laschet avait obtenu un premier vote de soutien de la part des caciques la CDU. L'instance qui s'est prononcée en sa faveur lundi soir rassemble un échantillon encore plus large de responsables du parti.

L'issue de cette réunion de crise était hautement incertaine alors que Markus Söder a engrangé, ces derniers jours, le soutien de plusieurs cadres du parti.

Le ministre-président de Bavière a un argument de poids: il est de loin le favori des sondages pour permettre aux conservateurs de conserver la chancellerie à l'issue des élections législatives du 26 septembre.

Markus Söder ne participait pas à la réunion de lundi soir.

La CDU doit "décider seule où et comment" le choix sera fait, avait-il estimé plus tôt dans la journée, tout en assurant qu'il "respecterait" une éventuelle décision du comité exécutif de la CDU.

Le comité exécutif de la CDU, après plus de six heures de réunion, s'est prononcé pour la candidature de son président face à celle du populaire dirigeant bavarois Markus Söder, ont rapporté des participants à l'AFP. M. Söder avait indiqué dans la journée qu'il se plierait à la décision de cette instance. Le plébiscite est net et laisse augurer d'une issue au duel fratricide qui déchire depuis une semaine le parti au pouvoir: 77,5% des responsables du parti se sont prononcés en faveur d'Armin Laschet contre 22,5% pour Markus Söder, dans cette consultation organisée par internet de façon impromptue, après des discussions marathon. Candidat naturel de la CDU dont il a pris la tête en janvier, Armin Laschet, partisan de la continuité avec le cap centriste d'Angela Merkel, avait vu son investiture contestée par M. Söder, chef du parti-frère bavarois CSU. Après des mois à entretenir le suspense sur ses intentions, ce dernier avait fait monter la tension en officialisant dimanche dernier sa candidature. Dès le lendemain, M. Laschet avait obtenu un premier vote de soutien de la part des caciques la CDU. L'instance qui s'est prononcée en sa faveur lundi soir rassemble un échantillon encore plus large de responsables du parti. L'issue de cette réunion de crise était hautement incertaine alors que Markus Söder a engrangé, ces derniers jours, le soutien de plusieurs cadres du parti. Le ministre-président de Bavière a un argument de poids: il est de loin le favori des sondages pour permettre aux conservateurs de conserver la chancellerie à l'issue des élections législatives du 26 septembre. Markus Söder ne participait pas à la réunion de lundi soir. La CDU doit "décider seule où et comment" le choix sera fait, avait-il estimé plus tôt dans la journée, tout en assurant qu'il "respecterait" une éventuelle décision du comité exécutif de la CDU.